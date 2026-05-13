La edad ideal para casarse y tener hijos según estadounidenses

Una reciente encuesta del Pew Research Center analiza las percepciones de los estadounidenses sobre la edad ideal para casarse, tener hijos, comprar una vivienda y jubilarse.

Hoy 10:36

El Pew Research Center realizó una encuesta entre 3.600 adultos estadounidenses para determinar la edad ideal para varios hitos importantes en la vida, como el matrimonio y la paternidad. Los resultados revelan que, mientras que algunos creen que existe una edad óptima, un tercio a la mitad de los encuestados considera que no hay una edad específica para alcanzar estas metas.

Entre los participantes, se observa que un 23% opina que la mejor edad para casarse se sitúa entre los 25 y los 29 años. Además, un 10% de los encuestados sugiere que el rango ideal para el matrimonio es de 20 a 24 años, mientras que un porcentaje similar menciona entre 30 y 34 años.

En promedio, los estadounidenses consideran que 26,5 años es la edad ideal para casarse. Este dato es significativo, dado que la proporción de adultos casados ha disminuido en las últimas cinco décadas, evidenciado por un análisis del Pew Research Center basado en datos de la Oficina del Censo de EE. UU.

En relación con la paternidad, la encuesta indica que cuatro de cada diez adultos creen que no existe una edad ideal para tener el primer hijo. De los que sí tienen una opinión, el 28% sugiere que la edad óptima es entre los 25 y 29 años.

La edad promedio para convertirse en padres se estima en 27,3 años, coincidiendo con la edad promedio de las mujeres estadounidenses al dar a luz por primera vez, que es 27,4 años. Este dato contrasta con las opiniones de los padres, quienes sugieren que la mejor edad para tener hijos es ligeramente más temprana, a 26,9 años.

Respecto a la compra de una vivienda, la mitad de los encuestados también sostiene que no hay una edad ideal. Sin embargo, aproximadamente un 33% opina que el rango más adecuado es de 25 a 34 años. En promedio, los adultos creen que la mejor edad para adquirir una vivienda es de 28,8 años, aunque la edad real de quienes compran por primera vez es de 38 años.

Este estudio subraya la variabilidad en las percepciones sobre los hitos de la vida, los cuales dependen de factores demográficos como la edad, ingresos y la importancia de la religión en la vida de los encuestados.