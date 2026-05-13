Misterio y tensión en un crucero: un muerto y decenas de enfermos obligaron a aislar a 1.700 personas

La embarcación “Ambition”, de la compañía Ambassador Cruise Line, quedó retenida en el puerto francés de Burdeos tras la muerte de un pasajero de 90 años.

Hoy 11:12

Unas 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero en Francia, luego de la muerte de un pasajero y un brote de gastroenteritis aguda que afectó a decenas de viajeros.

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Se trata del crucero “Ambition”, de la compañía Ambassador Cruise Line, que quedó retenido en el puerto de Burdeos, en el suroeste francés, mientras las autoridades sanitarias investigan el origen del contagio.

La embarcación había zarpado el pasado 6 de mayo desde las islas británicas Shetland y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest, antes de arribar a Francia. En el barco viajan 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, además de 514 tripulantes.

Según informó la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania, alrededor de 50 pasajeros presentaron síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea. Entre los afectados se encontraba un hombre de 90 años, quien falleció antes de la llegada del crucero al puerto francés.

Los pasajeros que manifestaron síntomas fueron atendidos por el médico del barco y aislados en sus camarotes. Este miércoles por la mañana, un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras.

Las autoridades buscan identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y definir las medidas correspondientes. Mientras tanto, investigan una posible intoxicación alimentaria.

Los primeros análisis realizados a bordo descartaron la presencia de norovirus, aunque se llevan adelante estudios complementarios en el centro hospitalario de Burdeos.

Desde las autoridades sanitarias francesas también aclararon que este episodio no tiene relación con los casos de hantavirus detectados recientemente en el crucero MV Hondius, situación que había generado preocupación internacional.

“No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius”, remarcaron.

El pico de síntomas se habría registrado el 11 de mayo, cuando el buque se encontraba en la ciudad francesa de Brest. Por ahora, el crucero continúa atracado en Burdeos a la espera de los resultados de los estudios sanitarios.