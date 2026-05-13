El Inter Miami de Messi visita a Cincinnati con la mira puesta en la cima de la MLS

Las Garzas jugarán en el TQL Stadium por la fecha 13 de la temporada regular. Lionel Messi viene de romper otro récord histórico tras el triunfo ante Toronto.
Inter Miami CF visitará este miércoles a FC Cincinnati en el TQL Stadium, por la 13ª semana de la temporada regular de la Major League Soccer. El encuentro comenzará a las 20.30 y marcará el cierre de la gira como visitante para Las Garzas antes de afrontar una doble fecha en Miami.
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El equipo dirigido por Guillermo Hoyos llega en un gran momento tras vencer 4-2 a Toronto FC en el BMO Field. Una vez más, el gran protagonista fue Lionel Messi, quien alcanzó una marca histórica: se convirtió en el primer jugador en llegar a las 100 contribuciones de gol en menos partidos dentro de la MLS, con 51 goles y 49 asistencias en apenas 64 encuentros.
Inter Miami ocupa actualmente la segunda posición de la Conferencia Este y se encuentra a solo dos puntos de Nashville SC, aunque con un partido más disputado. Luego de visitar Cincinnati, el conjunto rosa afrontará dos compromisos consecutivos en el Nu Stadium frente a Portland Timbers y Philadelphia Union.
Por su parte, Cincinnati atraviesa una campaña irregular y aparece seis puntos por detrás de Inter Miami. El equipo de Pat Noonan acumula cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, aunque llega con una racha positiva de seis encuentros sin caídas. En su última presentación igualó 2-2 frente a Charlotte FC.
En el conjunto visitante también se perfilan como titulares varios nombres importantes como Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Facundo Mura y Germán Berterame, en un equipo que quiere seguir peleando arriba en la conferencia.
Dayne St Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón; Telasco Segovia, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Guillermo Hoyos.
Roman Celentano; Nick Hagglund, Matt Miazga, Andrei Chirilă; Pavel Bucha, Gerardo Valenzuela, Samuel Gidi, Evander; Bryan Ramírez, Kenji Mboma Dem y Kévin Denkey. DT: Pat Noonan.