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Sarmiento y Vélez cierran este miércoles la quinta fecha de la Liga Santiagueña

El Profe recibirá al Fortín de San Ramón desde las 16.30 en La Banda para completar una jornada que dejó varios empates y triunfos importantes.

Hoy 11:20

La quinta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol tendrá este miércoles su capítulo final con el duelo entre Sarmiento de La Banda y Vélez de San Ramón.

El encuentro se disputará en la cancha de Sarmiento y solamente contará con público local. La jornada comenzará con el partido de Reserva desde las 14.30, mientras que el choque de Primera División arrancará a las 16.30.

La fecha comenzó el domingo con varios partidos atractivos y resultados ajustados. Central Córdoba igualó 1-1 frente a Unión Santiago, mientras que Comercio Central Unidos cayó 3-1 ante Estudiantes de Huaico Hondo.

Además, Agua y Energía consiguió un valioso triunfo por 1-0 sobre Instituto Santiago y Villa Unión derrotó 2-1 a Banfield de La Banda.

En otro de los encuentros destacados, Sportivo Fernández empató 1-1 ante Independiente de Fernández en una nueva edición del clásico de la ciudad.

También hubo igualdad sin goles entre Unión de Beltrán y Defensores de Forres, al igual que en el cruce entre Independiente de Beltrán y Atlético Forres.

Por otra parte, el encuentro que debían disputar Yanda FC y Mitre fue suspendido y todavía no tiene nueva fecha confirmada.

Resultados de la fecha 5

  • Central Córdoba 1-1 Unión Santiago
  • Comercio 1-3 Estudiantes
  • Agua y Energía 1-0 Instituto Santiago
  • Villa Unión 2-1 Banfield
  • Sportivo Fernández 1-1 Independiente de Fernández
  • Unión de Beltrán 0-0 Defensores de Forres
  • Independiente de Beltrán 0-0 Atlético Forres
  • Yanda vs. Mitre (Suspendido)

Miércoles 13

  • Sarmiento vs. Vélez de San Ramón
    Cancha de Sarmiento
    Reserva: 14.30 | Primera: 16.30
    Solo público local.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Sarmiento Club Atlético Vélez de San Ramón

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