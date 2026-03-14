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Se agravó la salud del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro

El ex mandatario brasileño se encuentra internado en un hospital de Brasília desde el viernes, bajo cuidados intensivos.

Hoy 19:38
Jair Bolsonaro.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital DF Star, en Brasília, donde su cuadro clínico se agravó en las últimas horas.

El diagnóstico principal continúa siendo una broncopneumonía bacteriana bilateral, de probable origen por aspiración. El tratamiento incluye antibióticos intravenosos, hidratación, fisioterapia respiratoria y motora y profilaxis para trombosis venosa profunda, según se indicó en el informe.

Bolsonaro fue trasladado de emergencia al nosocomio este viernes desde el complejo penitenciario conocido como “Papudinha” (19.º Batallón de la Policía Militar en Brasília), donde cumple una condena de más de 27 años por tentativa de golpe de Estado.

El malestar se inició en la madrugada, con fiebre alta, vómitos intensos, escalofríos, sudoración profusa y caída en la saturación de oxígeno, lo que obligó a una intervención rápida del SAMU y su derivación a un hospital privado.

El cardiólogo Brasil Caiado, parte del equipo médico que lo atiende habitualmente, calificó el cuadro como "grave", especialmente por la edad del paciente y la afectación bilateral de los pulmones.

En las primeras horas de internación hubo una mejoría relativa del distrés respiratorio. El ex mandatario se mantuvo consciente y hablando, pero la evolución de las últimas 24 horas generó nueva preocupación por el compromiso renal y la respuesta inflamatoria persistente.

Este episodio se suma a otras internaciones desde que Bolsonaro está bajo custodia: en septiembre de 2025, por vómitos y mareos durante la prisión domiciliaria, y en enero de 2026, tras un golpe en la cabeza en la celda de la Policía Federal.

La defensa había insistido ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en pedir prisión domiciliaria por razones humanitarias y de salud, pero el ministro Alexandre de Moraes rechazó los pedidos al considerar que el ex presidente puede recibir atención médica adecuada en el penal.

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