Investigan la muerte de un recién nacido de 12 días en La Banda

Una joven madre arribó al centro de salud con su hijo en brazos durante la tarde del sábado. Pese a los intentos de reanimación, el personal médico no logró revertir el cuadro.

Hoy 16:52

Una profunda conmoción se vivió en el CIS Banda durante la tarde del sábado, cuando una mujer llegó de urgencia con su bebé de apenas 12 días, quien no presentaba signos vitales.

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El episodio ocurrió alrededor de las 17.30, cuando la madre —domiciliada en el barrio Agua y Energía— arribó al nosocomio en un vehículo particular. De inmediato, la médica de guardia inició maniobras de reanimación al advertir el estado crítico del recién nacido.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el menor no respondió a los estímulos, lo que derivó en la confirmación de su fallecimiento tras reiterados intentos por estabilizarlo.

Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades policiales y se solicitó la presencia del médico forense para avanzar con las actuaciones correspondientes. En ese marco, la madre habría manifestado que el bebé presentaba signos de malestar previos, lo que motivó su traslado urgente al centro asistencial.

Por disposición de la Fiscalía de turno, se ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas del deceso. Mientras tanto, la investigación continúa a la espera de nuevas medidas judiciales.