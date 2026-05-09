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Al borde del papelón: River sobrevivió a una definición dramática, eliminó a San Lorenzo por penales y sigue en el Apertura

El Millonario empató 2-2 en la última jugada del alargue y después se impuso 4-3 desde los doce pasos. El Ciclón tuvo la clasificación en sus manos, pero falló en el momento decisivo.

Hoy 22:00
River festejo

River Plate protagonizó una noche cargada de tensión y dramatismo al eliminar por penales a San Lorenzo y avanzar a la siguiente instancia del Torneo Apertura. El equipo millonario estuvo al borde de la eliminación, logró empatar en la última jugada del alargue y terminó festejando tras imponerse 4-3 en una infartante definición desde los doce pasos.

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