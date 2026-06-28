La NASA observa un fenómeno sorprendente en la Laguna Colorada de Bolivia

La Laguna Colorada de Bolivia se convierte en un foco de interés científico global debido a su inusual comportamiento biológico y químico extremo.

Hoy 07:01

La Laguna Colorada ha llamado la atención de la NASA por un fenómeno extraordinario: una colosal mancha naranja brillante que rompe la monotonía del Altiplano boliviano a 4.300 metros de altitud.

Este inusual hecho fue capturado por un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional, mostrando un extraño fenómeno que se asemeja a una huella oxidada sobre un desierto blanco.

La singular anomalía visual destaca en las imágenes del Observatorio de la Tierra por el marcado contraste entre las aguas rojizas y los depósitos salinos del entorno.

La superficie actual de la laguna es el vestigio de un antiguo lecho lacustre, que hoy exhibe islas de bórax formadas por la evaporación natural.

La explicación científica detrás de este fenómeno que asombró a los expertos radica en la presencia masiva del alga Dunaliella salina, un organismo que prospera en condiciones de extrema salinidad.

Estas algas generan pigmentos llamados carotenoides, que tiñen el agua y alteran su intensidad de acuerdo con el clima.

El aspecto del lago no es estático, ya que la tonalidad puede variar e incluso adoptar matices verdosos dependiendo de los cambios estacionales de temperatura, convirtiendo al ecosistema potosino en un laboratorio natural único visible desde el cosmos.

A pesar de las condiciones hostiles, este humedal está protegido internacionalmente desde 1990 bajo la estricta Convención Ramsar, sirviendo de refugio vital para diversas especies andinas, entre las que destacan tres variedades distintas de flamencos.