Termas de Río Hondo se prepara para un fin de semana soleado: clima agradable para hoy Domingo 28 de junio de 2026

Los termenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días se mantiene en la misma línea.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta favorable para este Domingo 28 de junio de 2026, con una condición despejada que invita a disfrutar del aire libre. Actualmente, la temperatura se sitúa en 11.5 °C, aunque la sensación térmica es de 8 °C debido a la brisa que sopla a 14 km/h desde el sur-suroeste.

Hoy, los termenses podrán experimentar un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 11.2 °C de mínima y 19.3 °C de máxima. Esta combinación de sol y temperaturas amenas promete un clima ideal para actividades al aire libre.

El pronóstico para mañana, lunes 29 de junio, también se presenta soleado, aunque las temperaturas mínimas caerán a 8.4 °C y las máximas alcanzarán solo 13.4 °C. Es recomendable que los termenses se preparen para un leve descenso en la temperatura.

Para el martes 30 de junio, la situación se tornará parcialmente nublada, con mínimas de 11.4 °C y máximas de 17.2 °C. Aunque la nubosidad podría aumentar, se espera que el clima siga siendo agradable para los habitantes.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es despejado, con una temperatura de 11.5 °C y un pronóstico que indica días soleados, con mínimas y máximas que variarán en torno a los 8.4 °C y 19.3 °C respectivamente para los próximos días.