Sorprendieron a 4 jóvenes de Frías con más de un kilo de marihuana en su poder

El operativo se llevó a cabo en el ingreso oeste de la ciudad Capital, sobre Avenida Libertad, donde efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizaban controles vehiculares.

Hoy 08:11

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas sobre Avenida Libertad. Los ocupantes de un automóvil procedente de Frías despertaron sospechas durante un control preventivo y, tras la requisa judicial, se secuestró más de un kilogramo de marihuana junto a otros elementos de interés para la causa.

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El operativo se llevó a cabo en el ingreso oeste de la ciudad Capital, sobre Avenida Libertad, en inmediaciones de la rotonda del barrio Bosco II, donde efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizaban controles vehiculares preventivos.

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Durante el procedimiento fue detenido un automóvil Chevrolet Onix en el que se desplazaban cuatro jóvenes de entre 19 y 21 años, oriundos de la ciudad de Frías. Al ser entrevistados por los uniformados, incurrieron en contradicciones y evidenciaron un marcado nerviosismo, lo que motivó una inspección más exhaustiva.

En esas circunstancias, los efectivos advirtieron a simple vista la presencia de un paquete rectangular envuelto en cinta de embalar ubicado en el sector trasero del vehículo, por lo que se dio intervención a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo.

Con la autorización judicial correspondiente, se realizó la requisa del rodado, constatándose que el bulto contenía marihuana con un peso total de 1,043 kilogramos.

Además, se secuestraron una balanza digital de precisión, cuatro teléfonos celulares, una consola de videojuegos, un dispositivo de almacenamiento informático y el automóvil utilizado para el traslado.

Por disposición de la fiscalía interviniente, los cuatro ocupantes fueron detenidos y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.