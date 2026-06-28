La advertencia de Scaloni para el cruce con Cabo Verde: “Nos van a poner las cosas difíciles”

El entrenador de la Selección Argentina valoró el triunfo ante Jordania, destacó haberles dado minutos a casi todos los jugadores y analizó al próximo rival en los 16avos de final del Mundial 2026.

Hoy 07:37

Lionel Scaloni analizó la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 ante Jordania, resultado que le permitió cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal. Tras el partido, el entrenador se mostró conforme con el rendimiento del equipo, pero también dejó una advertencia de cara al cruce ante Cabo Verde.

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La Albiceleste ganó con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, y ahora afrontará el inicio de la etapa eliminatoria ante el sorprendente seleccionado africano.

“El balance, después de ganar los tres partidos, es positivo. Hicimos jugar a todos los jugadores, que era una meta que nos planteamos. Tuvimos la oportunidad de darles minutos y los chicos hicieron un buen partido, que era lo que se trataba”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

El técnico también remarcó que, a partir de ahora, la competencia ingresará en una etapa diferente, sin margen de error y con exigencias físicas importantes.

“A partir de los octavos de final la situación va a cambiar. Jugamos en Miami, con calor. El resto está bien y los tenemos disponibles”, señaló.

La situación de Cuti Romero

Scaloni también se refirió al estado físico de Cristian “Cuti” Romero, quien estuvo en el banco ante Jordania, pero no estaba en condiciones de sumar minutos.

“El único jugador que estaba en el banco pero no podía jugar era el Cuti. Esperamos recuperarlo y, si no llega, jugará otro compañero”, explicó el entrenador.

El defensor continúa siendo observado por el cuerpo técnico, con la expectativa de que pueda estar disponible para el cruce ante Cabo Verde.

El compromiso del plantel

El entrenador volvió a destacar la actitud de sus futbolistas y el compromiso con la camiseta argentina, más allá de los nombres que salgan a la cancha.

“Hay que seguir jugando y dando el máximo. Lo que siempre dije es que esta camiseta implica rendir e intentar hacer lo mejor posible. Ellos llevan la competencia adentro. Al menos, mientras esté yo, será así. El futbolista argentino siempre está comprometido con la camiseta”, afirmó.

Scaloni también valoró haber podido utilizar a casi todo el plantel durante la fase de grupos.

“Era una meta para el partido de hoy. Estoy muy contento y es un enorme orgullo haber utilizado a todos los jugadores de campo. Solamente nos faltaron los arqueros”, sostuvo.

Messi, su ingreso y otro gol en el Mundial

Consultado por Lionel Messi, quien comenzó en el banco, ingresó en el complemento y convirtió, Scaloni volvió a elogiar la postura del capitán argentino.

“Lo que ven ustedes, lo veo yo. Es incómoda esta situación para mí porque ya no sé qué más decir”, comenzó el entrenador.

Luego agregó: “Hoy podría haber jugado los 90 minutos y, sin desmerecer al rival, agrandar su leyenda, pero prefirió darles minutos a sus compañeros. No piensa en los números. Estoy contento porque decidió eso. Cuando hablé con él, estaba de acuerdo. Eso habla de lo que representa para él la Selección. Es buenísimo. Ya no hay más palabras”.

La alegría por Lo Celso

Scaloni también se mostró especialmente feliz por Giovani Lo Celso, quien tuvo su debut mundialista y marcó un gol ante Jordania.

“Es un chico espectacular. Se perdió el Mundial de una manera muy dura. Estábamos esperando darle su oportunidad. Es un jugador importante”, remarcó.

El DT recordó además el vínculo del mediocampista con el grupo durante el proceso anterior.

“Aunque no estuvo en el Mundial, vino y estuvo con nosotros. Son actitudes que uno no olvida. Estoy muy contento por él y por lo que aportó al equipo”, afirmó.

La prueba de Palacios como lateral derecho

Una de las sorpresas del partido fue la presencia de Exequiel Palacios como lateral derecho. Scaloni explicó que la decisión tuvo que ver con la intención de no arriesgar a Gonzalo Montiel.

“Estuvo entrenando ahí cuando Gonzalo tuvo algunos problemas. No lo quise arriesgar. Sé que, si estaba para jugar y le preguntaba, me iba a decir que sí, como siempre”, contó.

Y añadió: “Hoy era un partido para no arriesgarlo y también para ver a un eventual jugador que pueda desempeñarse en otra posición. Estamos satisfechos. No era un partido fácil”.

La advertencia sobre Cabo Verde

Por último, Scaloni analizó a Cabo Verde, el rival de Argentina en la próxima fase del Mundial. El entrenador dejó en claro que no se trata de un cruce sencillo y pidió máxima atención.

“Viendo lo que vi, no me sorprendió. Les ha puesto las cosas difíciles a sus rivales. Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles, como ya lo hizo con España”, expresó.

Además, destacó las principales virtudes del seleccionado africano.

“Es un equipo intenso, rápido, que juega bien y tiene calidad”, cerró.

Argentina terminó la fase de grupos con tres triunfos en tres partidos y ahora comenzará el camino de eliminación directa, donde cada detalle puede definir la continuidad en la Copa del Mundo.