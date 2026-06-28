La advertencia de Scaloni para el cruce con Cabo Verde: “Nos van a poner las cosas difíciles”

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 10º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo J
Argelia 3
Austria 3
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo J
Jordania 1
Argentina 3
FINALIZADO
16:00
Sudáfrica -
Canadá -
28 / 06 / 2026
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
17:30
Alemania -
Paraguay -
29 / 06 / 2026
22:00
Países Bajos -
Marruecos -
29 / 06 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
X
Somos Deporte

La advertencia de Scaloni para el cruce con Cabo Verde: “Nos van a poner las cosas difíciles”

El entrenador de la Selección Argentina valoró el triunfo ante Jordania, destacó haberles dado minutos a casi todos los jugadores y analizó al próximo rival en los 16avos de final del Mundial 2026.

Hoy 07:37
Lionel Scaloni Argentina

Lionel Scaloni analizó la victoria de la Selección Argentina por 3 a 1 ante Jordania, resultado que le permitió cerrar la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal. Tras el partido, el entrenador se mostró conforme con el rendimiento del equipo, pero también dejó una advertencia de cara al cruce ante Cabo Verde.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Albiceleste ganó con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, y ahora afrontará el inicio de la etapa eliminatoria ante el sorprendente seleccionado africano.

“El balance, después de ganar los tres partidos, es positivo. Hicimos jugar a todos los jugadores, que era una meta que nos planteamos. Tuvimos la oportunidad de darles minutos y los chicos hicieron un buen partido, que era lo que se trataba”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

El técnico también remarcó que, a partir de ahora, la competencia ingresará en una etapa diferente, sin margen de error y con exigencias físicas importantes.

“A partir de los octavos de final la situación va a cambiar. Jugamos en Miami, con calor. El resto está bien y los tenemos disponibles”, señaló.

La situación de Cuti Romero

Scaloni también se refirió al estado físico de Cristian “Cuti” Romero, quien estuvo en el banco ante Jordania, pero no estaba en condiciones de sumar minutos.

“El único jugador que estaba en el banco pero no podía jugar era el Cuti. Esperamos recuperarlo y, si no llega, jugará otro compañero”, explicó el entrenador.

El defensor continúa siendo observado por el cuerpo técnico, con la expectativa de que pueda estar disponible para el cruce ante Cabo Verde.

El compromiso del plantel

El entrenador volvió a destacar la actitud de sus futbolistas y el compromiso con la camiseta argentina, más allá de los nombres que salgan a la cancha.

“Hay que seguir jugando y dando el máximo. Lo que siempre dije es que esta camiseta implica rendir e intentar hacer lo mejor posible. Ellos llevan la competencia adentro. Al menos, mientras esté yo, será así. El futbolista argentino siempre está comprometido con la camiseta”, afirmó.

Scaloni también valoró haber podido utilizar a casi todo el plantel durante la fase de grupos.

“Era una meta para el partido de hoy. Estoy muy contento y es un enorme orgullo haber utilizado a todos los jugadores de campo. Solamente nos faltaron los arqueros”, sostuvo.

Messi, su ingreso y otro gol en el Mundial

Consultado por Lionel Messi, quien comenzó en el banco, ingresó en el complemento y convirtió, Scaloni volvió a elogiar la postura del capitán argentino.

“Lo que ven ustedes, lo veo yo. Es incómoda esta situación para mí porque ya no sé qué más decir”, comenzó el entrenador.

Luego agregó: “Hoy podría haber jugado los 90 minutos y, sin desmerecer al rival, agrandar su leyenda, pero prefirió darles minutos a sus compañeros. No piensa en los números. Estoy contento porque decidió eso. Cuando hablé con él, estaba de acuerdo. Eso habla de lo que representa para él la Selección. Es buenísimo. Ya no hay más palabras”.

La alegría por Lo Celso

Scaloni también se mostró especialmente feliz por Giovani Lo Celso, quien tuvo su debut mundialista y marcó un gol ante Jordania.

“Es un chico espectacular. Se perdió el Mundial de una manera muy dura. Estábamos esperando darle su oportunidad. Es un jugador importante”, remarcó.

El DT recordó además el vínculo del mediocampista con el grupo durante el proceso anterior.

“Aunque no estuvo en el Mundial, vino y estuvo con nosotros. Son actitudes que uno no olvida. Estoy muy contento por él y por lo que aportó al equipo”, afirmó.

La prueba de Palacios como lateral derecho

Una de las sorpresas del partido fue la presencia de Exequiel Palacios como lateral derecho. Scaloni explicó que la decisión tuvo que ver con la intención de no arriesgar a Gonzalo Montiel.

“Estuvo entrenando ahí cuando Gonzalo tuvo algunos problemas. No lo quise arriesgar. Sé que, si estaba para jugar y le preguntaba, me iba a decir que sí, como siempre”, contó.

Y añadió: “Hoy era un partido para no arriesgarlo y también para ver a un eventual jugador que pueda desempeñarse en otra posición. Estamos satisfechos. No era un partido fácil”.

La advertencia sobre Cabo Verde

Por último, Scaloni analizó a Cabo Verde, el rival de Argentina en la próxima fase del Mundial. El entrenador dejó en claro que no se trata de un cruce sencillo y pidió máxima atención.

“Viendo lo que vi, no me sorprendió. Les ha puesto las cosas difíciles a sus rivales. Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles, como ya lo hizo con España”, expresó.

Además, destacó las principales virtudes del seleccionado africano.

“Es un equipo intenso, rápido, que juega bien y tiene calidad”, cerró.

Argentina terminó la fase de grupos con tres triunfos en tres partidos y ahora comenzará el camino de eliminación directa, donde cada detalle puede definir la continuidad en la Copa del Mundo.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Lionel Scaloni Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violenta pelea en La Banda: un hombre fue atacado a machetazos y sufrió graves heridas
  2. 2. Un motociclista terminó hospitalizado tras un violento choque con una camioneta
  3. 3. Artista presenta canción homenaje a choferes tras bloqueos en La Paz
  4. 4. La advertencia de Scaloni para el cruce con Cabo Verde: “Nos van a poner las cosas difíciles”
  5. 5. En vivo: Colapinto afronta una exigente prueba en el GP de Austria de Fórmula 1
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT