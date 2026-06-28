Con cinco partidos, se pone en marcha la fecha 11 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

La jornada tendrá actividad en las zonas Capital y Banda, mientras que la Zona Robles ya completó su fase regular.
Este domingo comenzará a disputarse la fecha 11 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, con partidos correspondientes a las zonas Capital y Banda.
La jornada tendrá varios encuentros importantes en la continuidad de la fase regular, mientras que la Zona Robles ya completó su calendario.
La programación se desarrollará entre el domingo 28 y el martes 30 de junio, con partidos de Reserva y Primera División.
Domingo 28
Unión Santiago vs. Yanda FC
Cancha: Unión Santiago
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00
Central Córdoba vs. Estudiantes
Cancha: Central Córdoba
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00
Güemes vs. Mitre
Cancha: Güemes
Reserva: 15.00 | Primera División: 17.00
Central Argentino vs. Vélez
Cancha: Central Argentino
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00
Agua y Energía vs. Banfield
Cancha: Agua y Energía
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00
Martes 30 de junio
Sarmiento vs. Instituto Santiago
Cancha: Sarmiento
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00