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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 10º
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Con cinco partidos, se pone en marcha la fecha 11 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

La jornada tendrá actividad en las zonas Capital y Banda, mientras que la Zona Robles ya completó su fase regular.

Hoy 08:02

Este domingo comenzará a disputarse la fecha 11 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, con partidos correspondientes a las zonas Capital y Banda.

La jornada tendrá varios encuentros importantes en la continuidad de la fase regular, mientras que la Zona Robles ya completó su calendario.

La programación se desarrollará entre el domingo 28 y el martes 30 de junio, con partidos de Reserva y Primera División.

Programación de la fecha 11

Domingo 28

Unión Santiago vs. Yanda FC
Cancha: Unión Santiago
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00

Central Córdoba vs. Estudiantes
Cancha: Central Córdoba
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00

Güemes vs. Mitre
Cancha: Güemes
Reserva: 15.00 | Primera División: 17.00

Central Argentino vs. Vélez
Cancha: Central Argentino
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00

Agua y Energía vs. Banfield
Cancha: Agua y Energía
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00

Martes 30 de junio

Sarmiento vs. Instituto Santiago
Cancha: Sarmiento
Reserva: 14.00 | Primera División: 16.00

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol
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