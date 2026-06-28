Clima ideal en Añatuya: temperaturas agradables para este domingo 28 de junio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día despejado con temperaturas agradables que invitan a salir. El clima se mantendrá soleado durante los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes podrán disfrutar de un clima despejado y agradable, con una temperatura actual de 14.1 °C, que se siente como 6.2 °C. La humedad se encuentra en un 73%, y el viento sopla desde el sur a 20.2 km/h, lo que contribuye a la frescura del ambiente.

Para el día de hoy, se espera un clima soleado, con una temperatura mínima de 10.2 °C y una máxima de 18.9 °C. Esta combinación de temperaturas hará que los añatuyenses puedan disfrutar de actividades al aire libre.

El lunes 29 de junio, el pronóstico también es favorable, ya que se anticipa un día soleado con una mínima de 6.4 °C y una máxima de 16.8 °C. Comenzar la semana con buen tiempo es una excelente noticia para todos.

El martes 30 de junio, se mantendrá la tendencia de sol y buen clima, con mínimas de 9.6 °C y máximas que alcanzarán los 16.8 °C. Los añatuyenses podrán seguir disfrutando de un ambiente templado.

En resumen, el clima en Añatuya para hoy Domingo 28 de junio de 2026 se presenta con un día soleado, donde la temperatura variará entre 10.2 °C y 18.9 °C. Los próximos días también prometen condiciones similares, ideales para disfrutar del aire libre.