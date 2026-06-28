La maldición que evitó Argentina gracias al gol de Jordania

El tanto de Mousa Al-Tamari cortó el invicto de la Albiceleste en la fase de grupos, pero también terminó con un dato que inquietaba a los supersticiosos.

Hoy 00:44

La Selección Argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con una victoria 3 a 1 ante Jordania, puntaje ideal y clasificación asegurada a los 16avos de final. Sin embargo, más allá del triunfo, hubo un detalle que llamó la atención de los más supersticiosos.

El descuento de Mousa Al-Tamari para Jordania rompió el invicto del arco argentino en el torneo, pero al mismo tiempo evitó una curiosa “maldición” mundialista: hasta ahora, ningún seleccionado fue campeón del mundo sin recibir goles en la fase de grupos.

Argentina llegaba al último partido del Grupo J sin tantos en contra. En el debut ante Argelia, al rival le habían anulado un gol, y luego la Albiceleste mantuvo nuevamente el arco en cero frente a Austria.

Esa racha se terminó a los 10 minutos del segundo tiempo ante Jordania, cuando Al-Tamari apareció por el segundo palo y empujó la pelota al fondo de la red para marcar el 2 a 1 parcial.

El gol fue el primero que recibió el equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta Copa del Mundo. Aunque cortó el invicto defensivo, también dejó atrás una estadística que podía empezar a pesar en la previa de los mano a mano.

Un dato para los supersticiosos

La historia de los Mundiales marca que ningún campeón logró levantar la Copa después de completar la fase de grupos sin goles en contra.

Por eso, el tanto de Jordania puede ser leído como un alivio simbólico para quienes siguen de cerca este tipo de curiosidades. Argentina ya no cargará con ese antecedente en la etapa eliminatoria, donde enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final.

Otra “maldición” que rodea a Argentina

De todos modos, hay otro dato que también aparece en la lista de supersticiones mundialistas. La Selección Argentina llegó al Mundial como número uno del ranking FIFA, una condición que históricamente no acompañó a los campeones.

Según este registro, ningún seleccionado que llegó a una Copa del Mundo como líder del escalafón terminó consagrándose campeón.

En ese terreno también aparece Francia, que carga con otra marca curiosa: nunca antes el equipo del ganador del Balón de Oro logró conquistar el Mundial. En esta edición, el dueño del galardón es Ousmane Dembélé.

Más allá de las estadísticas y los maleficios, Argentina cerró la primera ronda con tres triunfos, funcionamiento sólido y ahora comenzará la etapa más exigente del torneo, donde cada partido será decisivo.