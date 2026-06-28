“Obra de arte”, “historia” y “genio”: los diarios se rindieron ante el gol de Messi en el triunfo de Argentina ante Jordania

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo J
Argelia 3
Austria 3
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo J
Jordania 1
Argentina 3
FINALIZADO
16:00
Sudáfrica -
Canadá -
28 / 06 / 2026
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
17:30
Alemania -
Paraguay -
29 / 06 / 2026
22:00
Países Bajos -
Marruecos -
29 / 06 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

“Obra de arte”, “historia” y “genio”: los diarios se rindieron ante el gol de Messi en el triunfo de Argentina ante Jordania

Los medios del mundo reaccionaron ante otra victoria del campeón defensor y, sobre todo, a la impactante racha del capitán a los 39 años: marcó en los últimos siete partidos en Mundiales.

Hoy 10:10
El festejo de Messi

Argentina venció 3-1 a Jordania en Dallas y cerró el Grupo J del Mundial 2026 con puntaje ideal, logro que solo alcanzaron también México y Francia en sus respectivas zonas. La Albiceleste abrió el marcador con un tiro libre de Giovani Lo Celso a los 18 minutos y amplió la ventaja con un penal de Lautaro Martínez a los 30, pero en el segundo tiempo sufrió el descuento de Mousa Altamari, quien aprovechó una desatención de Otamendi y Paredes para poner el 2-1.

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Ante ese escenario, Lionel Scaloni envió al campo a Lionel Messi para disputar la última media hora del partido. El capitán no tardó en responder: a los 79 minutos ejecutó un tiro libre con un zurdazo al palo del arquero y selló el 3-1 definitivo. Con ese gol, la Pulga llegó a seis tantos en el Mundial 2026 y elevó su marca histórica a 19 gritos en Copas del Mundo. Argentina volverá a jugar el viernes 3 de julio ante Cabo Verde, desde las 19:00 (hora argentina), en el Estadio Miami, por los 16avos de final.

Los medios del mundo reaccionaron ante otra victoria del campeón defensor y, sobre todo, a la impactante racha del capitán a los 39 años: marcó en los últimos siete partidos en Mundiales.

Te recomendamos: Messi llegó a los 19 goles y agiganta su leyenda como máximo artillero de los Mundiales: cómo quedó la lista

El diario Marca de España, por ejemplo, tituló: “Messi brilla con otro gol (en media hora de juego) y la Argentina ‘B’ vence”. Hizo hincapié en los 9 cambios que realizó Scaloni, que no hicieron menguar el rendimiento del equipo.

Sport Sport

“Era una Argentina diferente, un ‘equipo B’ en el que también reside su fortaleza, con jugadores de mucho nivel para cubrir utilidades en los cinco partidos que esperan a la Albiceleste de cara a la inédita misión del bicampeonato en el fútbol moderno. Y una de las conclusiones del partido es que este equipo de Scaloni no es sólo Messi; no es sólo el once titular; sino que tiene madera para sostener el nivel. Y hoy jugó a media máquina, ésa es la verdad”, subrayó la crónica firmada por Juan Castro.

El diario As, también de Madrid, también ensalzó al máximo anotador del Mundial: “Messi retrata a Julián”. “El 10 marca su sexto gol, su decimonoveno en Mundiales, pese a jugar sólo media hora. Lo Celso y Lautaro también anotan. La Araña, bajo la lupa, horrible”, sorprendió con la crítica al atacante del Atlético de Madrid.

“Para Argentina no hay trámites ni partidos irrelevantes. Incluso con un once lleno de suplentes, en un día en el que Messi no salió de inicio aunque acabó siendo protagonista, la Albiceleste pasó por encima de la débil Jordania sin miramientos”, añadió.

En Barcelona, Sport puso la lupa sobre el gran ídolo blaugrana, hoy líder del Inter Miami: “Otra obra de arte de Messi sentencia una fase de grupos perfecta”. “Cuesta encontrar un candidato más firme al título”, sumó con un elogio altisonante.

Mundo Deportivo Mundo Deportivo

Mundo Deportivo, en tanto, planteó: “Argentina firma una fase de grupos perfecta con otro golazo de Messi”. “Como se suponía, el campeón del mundo ganó con comodidad, pero lo más importante fue todo lo otro… El genio. El capitán. El 10. Entró desde el banco y siguió alimentando su leyenda con otro gol, esta vez con un tiro libre delicioso y pensado, con una minibarrera que tapó al arquero", resaltó.

En Italia, Gazzetta dello Sport, “el equipo de Scaloni pasea en Dallas. Marcan Lo Celso y Lautaro antes de la joya de récord del diez: para Leo Messi este es el séptimo gol consecutivo (récord), el sexto en esta edición, en la que es el máximo goleador”.

L’Equipe de Francia fue más mesurado: “Con un equipo muy renovado respecto a los dos primeros partidos y sin Lionel Messi durante una hora, Argentina encadenó una tercera victoria en tres partidos frente a Jordania (3-1). El capitán de los campeones del mundo vigentes volvió a marcar, de tiro libre”.

RMC remarcó que Argentina “cierra con broche de oro la fase de grupos”. Una Argentina renovada superó ampliamente a Jordania (1-3). “Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez inauguraron su cuenta goleadora en este Mundial. Mousa Al Tamari devolvió algo de esperanza a su equipo al reducir la diferencia, pero Lionel Messi acabó con ella al anotar un nuevo gol, esta vez de tiro libre. Con confianza, la Albiceleste se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final”, apuntó.

Por último, A Bola de Portugal también hizo foto en el capitán: “30 minutos alcanzaron: Messi continúa escribiendo historia y Argentina consigue el pleno”.

TEMAS Lionel Messi Mundial 2026
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