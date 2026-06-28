Tragedia en Francia: murieron once personas al estrellarse una avioneta que llevaba paracaidistas

Serían alumnos y profesores de una escuela de paracaidismo; entre las víctimas también estarían un grupo de enfermeras de una organización local.

Hoy 10:51

Once personas murieron este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban para hacer paracaidismo en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, según informaron las autoridades.

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El prefecto del departamento, Yves Séguy, confirmó a la prensa que, hasta el momento, las víctimas fueron identificadas como el piloto de la aeronave y dos grupos de cinco paracaidistas, uno de estudiantes y otro de instructores. En tanto, aseguró que no hubo “efectos colaterales” del siniestro.

El incidente ocurrió en Tomblaine, en el departamento de Meurthe-et-Moselle, según anunció la prefectura. La avioneta —un Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter que pertenecía a la escuela de paracaidismo— había despegado del aeródromo de Nancy-Essey, a pocos kilómetros de donde se desplomó.

Según consignó el medio francés BFMTV, Thierry Pechey, presidente de la sección de Meurthe-et-Moselle de la Orden de Enfermeras Independientes, indicó que algunas de las víctimas formaban parte de la organización. “Parece que fue un ritual de iniciación organizado para hoy”, explicó y añadió que, por lo tanto, las víctimas eran “mitad enfermeras y mitad instructoras”.

Séguy acudió al lugar de los hechos luego de que se conociera la noticia y, en ese marco, indicó en sus redes sociales que “decidió activar el centro operativo departamental (COD) con la presencia de todos los servicios operativos para garantizar la vigilancia en tiempo real del suceso”.

“Eviten a toda costa la zona de la calle Salvador Allende. Para facilitar el libre acceso a los servicios de emergencia y a las fuerzas del orden, no acudan allí”, indicó la policía nacional en un mensaje publicado en sus redes sociales. En tanto, se espera que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, llegue al lugar en las próximas horas.

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El siniestro se produjo mientras toda la región de Francia y otros países de Europa son afectados por una fuerte ola de calor que alcanzó niveles históricos. Días atrás se registró la muerte de 40 personas por ahogamiento en medio de temperaturas por encima de los 40°C.

París y otras 36 regiones permanecían en la zona roja por calor extremo, frente a un pico el jueves de 72. La capital seguía bajo una presión incesante en sus hospitales, con un segundo día consecutivo de casi 3000 personas que buscaron atención en las salas de urgencias de los hospitales públicos (un tercio más de lo normal).

Por otro lado, a partir del fin de semana la ola de calor comenzó a desplazarse al norte y al este de Europa. De esta forma, las temperaturas alcanzaron máximos históricos este sábado desde Suiza hasta Chequia y Dinamarca y se registraron térmicas altas incluso en los países nórdicos, que no son conocidos por tener veranos sofocantes. El Instituto Meteorológico Danés reportó un nuevo récord de 37°C en Ødum, el día más cálido desde que comenzaron los registros en 1874.

En Suiza se estableció un récord de 38,8°C en la ciudad de Basilea. La famosa Autobahn alemana también se vio desbordada, ya que se esperaba que las temperaturas alcanzaran los 40°C. En dos puntos a las afueras de Berlín, el pavimento de una importante autopista reventó debido a las altas temperaturas y tuvo que ser cerrada. También se reportaron otros daños en rutas en todo el país.