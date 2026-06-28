Podio argentino en Assen: Marco Morelli fue tercero y Valentín Perrone terminó cuarto en Moto3

Los pilotos argentinos tuvieron una destacada actuación en el Gran Premio de los Países Bajos. Morelli subió al podio y Perrone protagonizó una gran remontada desde el puesto 19.

Hoy 12:00

El Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 dejó una jornada sobresaliente para el motociclismo argentino. Marco Morelli finalizó tercero y Valentín Perrone terminó cuarto en la décima fecha del Campeonato Mundial, disputada en el circuito de Assen.

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Morelli, piloto del CFMOTO Aspar Team, confirmó el gran ritmo que había mostrado durante todo el fin de semana. Después de clasificarse cuarto el sábado, el corredor del dorsal 97 aprovechó su posición de largada para mantenerse en el grupo de punta y cruzar la meta en el tercer lugar.

El argentino terminó detrás del español David Almansa y del ganador Máximo Quiles, consiguiendo así un podio muy importante en la denominada “Catedral” del motociclismo.

La carrera no fue sencilla para Morelli, ya que durante algunos giros cayó hasta la décima posición. Sin embargo, logró recuperarse en medio del intenso pelotón característico de Moto3 y volvió a meterse en la pelea por los puestos de privilegio hasta asegurar el último escalón del podio.

Perrone, cuarto tras una gran remontada

Valentín Perrone también fue uno de los grandes protagonistas de la competencia. El piloto del Red Bull KTM Tech3 largó desde el 19° puesto, avanzó 15 posiciones y terminó cuarto, apenas a 118 milésimas de Morelli.

Además, Perrone superó por 387 milésimas a Jesús Ríos en el cierre de la prueba, completando una actuación de alto nivel en Assen.

Quiles ganó y sigue firme en el campeonato

La victoria quedó en manos de Máximo Quiles, quien consiguió su sexto triunfo de la temporada tras imponerse sobre David Almansa por medio segundo, luego de una intensa lucha por el liderazgo durante buena parte de la carrera.

Con estos resultados, Quiles continúa al frente del campeonato con 211 puntos, producto de seis victorias y otros tres podios.

Por su parte, Marco Morelli ascendió al quinto puesto con 102 unidades, igualado en puntos con Brian Uriarte, mientras que Valentín Perrone se mantiene octavo con 79 puntos.

La próxima fecha del Mundial de Moto3 se disputará el 12 de julio en el circuito alemán de Sachsenring.