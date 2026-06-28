Se realizó con éxito la "Feria Mundialista" en la Plaza Mauricio Rojas

La propuesta se realizó en la Plaza Mauricio Rojas en la previa del partido de la Selección Argentina y reunió a vecinos, emprendedores y artistas locales.

Hoy 12:52

En la previa del partido de la selección Argentina vs. Jordania, se desarrolló con éxito la Feria Mundialista organizada por la Dirección de Turismo de la municipalidad de La Banda, una propuesta recreativa, cultural y gratuita destinada a las familias bandeñas.

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Esta actividad se realizó el sábado a la siesta en la Plaza Mauricio Rojas, dónde vecinos de todas las edades se acercaron para compartir un grato momento en el marco de un espacio pensado para el encuentro y la diversión.

La Feria Mundialista comprendió actividades como intercambio de figuritas, exposición de una réplica oficial de la Copa del Mundo, juegos recreativos con importantes premios, experiencia de realidad virtual, feria de artesanos y emprendedores y números musicales.

Los organizadores destacaron que esta iniciativa tuvo como fin promover la participación de la comunidad y brindar un espacio de esparcimiento para disfrutar en familia, así como impulsar el trabajo de los artesanos y emprendedores locales.

La directora de Turismo, Lic. Graciela Rosales, destacó lo siguiente sobre esta propuesta: “Estamos contentos por poder realizar esta Feria Mundialista, en este contexto de mucha pasión por el fútbol, de hecho esta noche juega nuestra selección nacional.

Por lo tanto, hemos querido celebrar este hecho deportivo haciendo una previa con un encuentro donde los emprendedores tengan un espacio en donde visibilicen y comercialicen sus productos

y además poner en valor un espacio público, donde las familias a través de sus hijos, puedan disfrutar de una tarde espléndida confraternizando con sus vecinos.

Ustedes habrán visto que hay gente tomando mate y disfrutando de los juegos para los niños que hay en la plaza Mauricio Rojas. Nosotros tenemos incluso juegos recreativos, un espacio de realidad virtual y el motivo que ha autoconvocado prácticamente a la mayoría de los participantes es el intercambio de figuritas, que son todo un boom en estos momentos.

Agregó: “Esta actividad forma parte de las políticas públicas impulsadas por el intendente Roger Nediani, que quiere que los espacios públicos sean ocupados por las familias bandeñas.

De este modo, vamos recuperando estos espacios para el disfrute de la familia. Además se ponen en valor los mismos porque a través de los juegos nosotros comentamos sobre la historia de nuestra ciudad y es muy enriquecedor cuando el ciudadano conoce su cultura y la puede hacer propia y promoverla”.

Por su parte, la coordinadora de Alerta Banda, Carolina Montenegro, destacó: “Este es un evento que pretendemos que sea de la familia y sobre todo queremos generar espacios de encuentro para toda la comunidad.

Nuestro intendente, Roger Mediani, siempre nos dice que estos lugares donde las familias se reúnen son muy importantes, porque podemos confraternizar entre vecinos y los emprendedores tienen un espacio para vender sus productos.

Desde Alerta Banda garantizamos un espacio seguro donde los vecinos pueden estacionar sus autos, donde los chicos pueden divertirse tranquilos, donde todo esté en su lugar y sin ningún inconveniente.

Siempre colaboramos y acompañamos estas iniciativas que son una política de Estado y procuramos prevenir que haya inconvenientes en estos espacios recreativos y de encuentro que generan tanta alegría a los vecinos”.