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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 20º
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La pasión mundialista se vivió con un gran Fan Zone en la explanada del Fórum

Con pantalla gigante, propuestas recreativas, zona gamer, food trucks y sorteos, el espacio organizado por la Dirección de Juventud permitió vivir una noche de encuentro y celebración junto a la Selección Argentina.

Hoy 14:03
Fan Zone

Cientos de personas disfrutaron durante la noche del sábado de la pasión por el fútbol y el Seleccionado Argentino, en un fan zone que se montó en la explanada del Centro de Convenciones Fórum, donde se reunieron amigos y familias enteras para compartir la alegría por el triunfo conseguido ante Jordania, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

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Bajo el lema “La pasión nos une”, el evento fue organizado por la Dirección de Juventud de la provincia y ofreció una gran experiencia pensada para disfrutar la previa del partido con múltiples actividades recreativas para todas las edades.

Fue espacio emotivo de encuentro que promovió valores del deporte, compañerismo y participación juvenil en un ambiente festivo con pantalla gigante para vivir el partido en vivo, zona gastronómica con food trucks, zona gamer con PlayStation 5, torneo de metegol, desafío de penales, juegos recreativos, sorteos y premios.

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