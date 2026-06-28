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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 20º
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Motociclista resulta herida tras choque con camioneta en San Salvador de Jujuy

Una mujer motociclista sufrió heridas tras un accidente con una camioneta en San Salvador de Jujuy, siendo trasladada al hospital 'Pablo Soria'.

Hoy 14:39

Una motociclista resultó herida tras colisionar con una camioneta en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Gracias a que llevaba puesto un casco reglamentario, las lesiones no fueron de gravedad. La mujer fue trasladada al hospital 'Pablo Soria', donde se encuentra fuera de peligro.

El incidente ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando el Sistema 911 recibió el aviso de un siniestro vial en el cruce de la avenida Carahuasi y la calle La Ovejería, en el sector B5 del barrio mencionado. Los profesionales médicos del Same llegaron rápidamente al lugar y encontraron a la mujer tendida sobre la cinta asfáltica.

Los médicos asistieron a la motociclista y posteriormente la trasladaron al hospital 'Pablo Soria'. En el nosocomio, se diagnosticó a la mujer con politraumatismo, y permaneció en observación, estando fuera de peligro.

El personal de la Seccional 56° de la policía también acudió al lugar y se entrevistó con testigos del accidente. Estos informaron que la mujer, de 28 años, circulaba en una moto de 110 cc en dirección oeste-este por la avenida Carahuasi. En la esquina con la calle La Ovejería, la motociclista colisionó con una camioneta Renault Duster que venía de esa arteria.

A pesar de los relatos de los testigos, se convocó a Criminalística para realizar un peritaje que permita determinar las causas del siniestro vial que dejó a la motociclista herida.

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