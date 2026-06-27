En vivo: Sudáfrica y Canadá abren los 16avos del Mundial 2026 con un duelo histórico en Los Ángeles

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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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El seleccionado africano y uno de los anfitriones se enfrentarán este domingo desde las 16.00, por un lugar en los octavos de final. El ganador jugará ante Países Bajos o Marruecos.
Sudáfrica y Canadá se enfrentarán este domingo desde las 16.00 en el Los Angeles Stadium, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados terminaron segundos en sus respectivos grupos y buscarán una clasificación histórica a los octavos de final.
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