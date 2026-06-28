Operativos en Salta resultan en más de mil infracciones y cuatro detenidos

Durante la última semana, la Policía de Salta llevó a cabo operativos en diversas localidades, resultando en más de 1000 infracciones y cuatro detenciones vinculadas a delitos graves.

Hoy 16:29

La Policía de Salta implementó durante la semana una serie de operativos de protección ciudadana en varias localidades de la provincia, con el objetivo de mejorar la seguridad pública.

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Los operativos incluyeron controles integrales, patrullajes en áreas de alta circulación y entrevistas con vecinos en la Capital, Cafayate, Pichanal y Embarcación, entre otros lugares.

Como resultado de estas acciones, se registraron más de 1000 actas contravencionales relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas, desorden público y fiestas no autorizadas.

Además, las fuerzas de seguridad lograron la demora de más de 70 personas por delitos contra la propiedad y violaciones a la Ley de Drogas.

En el marco de estos operativos, se realizaron cuatro detenciones bajo el código rojo, lo que indica la gravedad de los delitos involucrados.

Los operativos de protección ciudadana son coordinados por el Centro de Coordinación Operativa, con el fin de aumentar la presencia policial en la vía pública y fomentar la comunicación con la comunidad.