Tragedia en Arabia Saudita: un helicóptero cayó en una zona petrolera y murieron sus 14 ocupantes

El siniestro ocurrió en Ras Tanura, uno de los principales centros de producción y exportación de petróleo del país. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó la caída de la aeronave.

Hoy 16:49

Un helicóptero perteneciente a la compañía estatal Saudi Aramco se estrelló este domingo por la mañana en Ras Tanura, en la costa este de Arabia Saudita, dejando un saldo de 14 personas fallecidas, según confirmaron las autoridades del país.

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El accidente ocurrió alrededor de las 6 (hora local) en una de las áreas más estratégicas para la industria energética saudí. Ras Tanura alberga la mayor terminal marítima de carga de petróleo del mundo y la principal refinería nacional, lo que convierte al lugar en un punto clave para las exportaciones de crudo.

De acuerdo con la información difundida por la agencia oficial SPA, todas las víctimas eran ciudadanos saudíes. Hasta el momento, no trascendió cuál era el destino del vuelo ni qué tareas realizaban los ocupantes al momento del siniestro.

Tras la tragedia, el Gobierno de Arabia Saudita puso en marcha una investigación conjunta con los organismos competentes para establecer las causas del accidente. Mientras avanzan las pericias, Saudi Aramco aún no emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.

El hecho se produjo en un contexto particular para la industria petrolera del país. Apenas dos días antes, distintos medios internacionales habían informado que la terminal de Ras Tanura había retomado las operaciones de carga de crudo, luego de permanecer varios meses con actividad reducida debido a los daños ocasionados por ataques con drones y misiles atribuidos a Irán en el marco de las tensiones en Medio Oriente.

Las autoridades esperan que los resultados de la investigación permitan esclarecer si la caída del helicóptero estuvo relacionada con una falla técnica, factores climáticos u otras circunstancias que aún permanecen bajo análisis.