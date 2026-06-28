Adorni da otro paso al costado: también renunciará a su cargo en YPF

El exjefe de Gabinete formalizará su salida del directorio de la petrolera estatal esta semana. La decisión fue tomada de manera personal tras su alejamiento del Gobierno.

Hoy 15:47

Luego de anunciar su salida de la Jefatura de Gabinete, fuentes oficiales aseguraron que Manuel Adorni también renunciará a su cargo como director de YPF. Así, el ahora exfuncionario terminará toda su vinculación con el Gobierno de Javier Milei.

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“Quedó en la carta explícito. No quiere tener ningún puesto ni cargo ni nada del Estado”, explicaron a este medio fuentes cercanas al exministro coordinador, quien el sábado por la tarde publicó un extenso documento para comunicar su salida de la Casa Rosada.

Tras su llegada a la Jefatura, Adorni había sido designado como director titular Clase A de la petrolera como representante del Estado nacional. Se trata del puesto que concentra la llamada “acción de oro”, con la que el Estado mantiene facultades especiales dentro de la empresa.

Al igual que sus antecesores en la coordinación de los ministerios, Nicolás Posse y Guillermo Francos, el exvocero presidencial asumió en calidad de ad honorem y no percibía el sueldo por su lugar en el directorio.

Sin embargo, tras su salida del Gabinete, el funcionario podía pasar a percibir esos honorarios, con una remuneración mensual que ronda entre 80 y más de 100 millones de pesos mensuales según documentos oficiales presentados en abril de este año por el Directorio a la Asamblea de Accionistas.

La posibilidad fue descartada por el propio Adorni, quien en su carta de renuncia acusó el desgaste por los “ataques mediáticos” contra él y su familia en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que terminó por forzar su salida del Gobierno.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual”, manifestó el exjefe de Gabinete. Y agregó: “Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. O tal vez sí :usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino ahora desde afuera”.

Una vez aceptada su renuncia en YPF, el Gobierno deberá definir quién será su reemplazante en el directorio, un lugar que tradicionalmente es ocupado por el ministro coordinador. Si bien aún no fue oficializado, Diego Santilli es quien aparece como principal candidato para sucederlo.

Por su parte, Adorni da por cerrado su paso por la función pública y busca adoptar un bajo perfil, mientras continúa la investigación en su contra en la Justicia.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, lo despidió Karina Milei en sus redes. Por su parte, el Presidente se limitó a compartir la carta de su exfuncionario y no hizo comentarios al respecto.