Robó en una vivienda de Bosco II, intentó huir y fue demorada por la Policía

Una mujer fue demorada en el barrio Bosco II luego de ser acusada de haber ingresado a una vivienda y sustraído distintos elementos de valor, en un hecho que fue alertado a través del sistema de emergencias.

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El procedimiento se inició en horas de la tarde, cuando personal policial fue advertido sobre un posible robo en curso en inmediaciones de calles 495 y 127. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al propietario del domicilio, un hombre de 71 años, quien manifestó que una persona de sexo femenino habría forzado el ingreso a su vivienda y se habría llevado joyas y otros objetos.

Con los datos aportados, se montó un operativo de búsqueda por la zona, logrando localizar a una mujer que coincidía con las características descriptas, quien se desplazaba con una mochila. Al ser interceptada, habría intentado deshacerse de los elementos que llevaba consigo, siendo finalmente demorada por el personal interviniente.

En el lugar se procedió al secuestro de diversos objetos que posteriormente fueron reconocidos por el damnificado como los sustraídos de su domicilio.

La mujer fue trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzó con las actuaciones correspondientes.