“Solo entré para leer los comentarios”: el posteo irónico de Villarruel tras la renuncia de Adorni

En medio de la tensión con el oficialismo, la vicepresidenta publicó un mensaje en redes sociales que no pasó desapercibido.

Hoy 14:45

La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó este sábado con ironía tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y manifestó que se conectó en las redes sociales para “leer los comentarios”.

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Así respondió Villarruel al posteo en el que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, despedía al exfuncionario tras su renuncia al cargo.

Enfrentada al núcleo duro libertario, la vicepresidenta eligió responder directamente una publicación de Karina Milei, de quien está distanciada desde el inicio del gobierno libertario.

La titular del Senado ya se había mostrado varias veces crítica de la situación de Adorni, sobre quien pesa una causa por presunto enriquecimiento ilícito.