Sudáfrica y Canadá abren los 16avos del Mundial 2026 con un duelo histórico en Los Ángeles

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El seleccionado africano y uno de los anfitriones se enfrentarán este domingo desde las 16.00, por un lugar en los octavos de final. El ganador jugará ante Países Bajos o Marruecos.
Sudáfrica y Canadá se enfrentarán este domingo desde las 16.00 en el Los Angeles Stadium, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados terminaron segundos en sus respectivos grupos y buscarán una clasificación histórica a los octavos de final.
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El combinado africano fue una de las grandes sorpresas del Grupo A. Su debut había sido con derrota 2 a 0 ante México, en un partido en el que mostró un nivel muy bajo. Sin embargo, logró recuperarse y terminó metiéndose entre los mejores 32 equipos del torneo.
En la segunda fecha, Sudáfrica empató 1 a 1 ante República Checa gracias a un penal convertido por Teboho Mokoena a siete minutos del final. Luego, en el cierre del grupo, venció 1 a 0 a Corea del Sur con un gol de Thapelo Maseko y se quedó con el segundo puesto de la zona.
Canadá, por su parte, disputó sus tres partidos de fase de grupos en su país por ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo. Sin embargo, al terminar segundo en el Grupo B, deberá continuar su camino en Estados Unidos.
El equipo canadiense debutó con un empate 1 a 1 ante Bosnia, luego aplastó 6 a 0 a Qatar y aseguró su lugar entre los 32 mejores. En la última fecha cayó 2 a 1 frente a Suiza, resultado que le impidió quedarse con el primer puesto del grupo, ya que con un empate le alcanzaba para terminar líder.
Ahora, Sudáfrica y Canadá jugarán un mano a mano sin margen de error. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de Países Bajos vs. Marruecos.
Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng; Thapelo Maseko. DT: Hugo Broos.
Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.
Hora: 16.00
TV: DirecTV
Árbitro: João Pinheiro, de Portugal
VAR: Tiago Martins, de Portugal
Estadio: Los Angeles Stadium