Pronóstico para La Banda: un Domingo 28 de junio de 2026 soleado y templado

Los bandeños disfrutarán de un clima mayormente soleado con temperaturas agradables en los próximos días. Se anticipan mínimas y máximas que fluctúan entre los 8 y 18.9 grados Celsius.

Hoy 08:11

El clima en La Banda, Santiago del Estero, se presenta parcialmente nublado en la mañana de hoy. Con una temperatura actual de 12.4 °C y una sensación térmica de 10.2 °C, los bandeños pueden esperar un día cómodo. La humedad se sitúa en un 77%, mientras que el viento sopla a 22.3 km/h desde el SSW.

Para hoy Domingo 28 de junio de 2026, el pronóstico indica que el día será soleado, con una mínima de 12.1 °C y una máxima de 18.9 °C. Esto significa que los bandeños podrán disfrutar de un clima ideal para actividades al aire libre.

El lunes 29 de junio, las condiciones se mantendrán soleadas pero las temperaturas descenderán un poco, alcanzando una mínima de 8.1 °C y una máxima de 16.6 °C. Es un buen momento para prepararse y sacar abrigos livianos por la mañana y al anochecer.

El martes 30 de junio, el clima cambiará ligeramente, ya que se espera que sea parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 11.9 °C de mínima y 18 °C de máxima, lo que seguirá ofreciendo un ambiente templado.

En resumen, los bandeños podrán disfrutar de un inicio de semana con temperaturas agradables y días soleados, ideales para disfrutar del aire libre. Recuerden que hoy la temperatura máxima llegará a los 18.9 °C, mientras que la mínima será de 12.1 °C, así que ¡a disfrutar del sol!