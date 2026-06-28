Barrio Belén: lo atraparon mientras desarmaba una moto en una zona montuosa

El delincuente, de 26 años y con domicilio en el barrio Bruno Volta, fue sorprendido en pleno acto. El rodado, una Motomel Blitz, pertenece a una vecina del Juan Felipe Ibarra.

Hoy 09:16

Alrededor de las 8 de la mañana, cuando personal de la UTM realizaba recorrido preventivo por el barrio Belén, advirtió a un sujeto en una zona montuosa tendido en el suelo junto a un motovehículo de 110cc.

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El mismo se encontraba desarmando dicho vehículo, con varias partes ya en el suelo, y al observar al personal policial intentó darse a la fuga, siendo interceptado a escasos metros. Este fue identificado como Rodrigo Agustín Orieta de 23 años de edad, con domicilio en el barrio Bruno Volta.

El personal realizó la consulta sobre la motocicleta Motomel Blitz 110cc, dando como resultado que pertenecía a una vecina del barrio Juan Felipe Ibarra. Tanto Orieta como el rodado fueron trasladados a la Comisaría 59.