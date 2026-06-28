"Festejemos, brindemos. Todas buenas": el mensaje de Bullrich que muchos interpretaron como una chicana tras la salida de Adorni

La ministra volvió a publicar en sus redes sociales luego de la victoria de Argentina. Su frase fue interpretada por muchos usuarios como una ironía en medio de la repercusión por la salida de Manuel Adorni.

Hoy 09:55

Tras el triunfo de la Selección Argentina, Patricia Bullrich volvió a expresarse en sus redes sociales con un mensaje que rápidamente generó repercusión.

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"Festejemos. Brindemos. Todas buenas. Ahora se vienen partidos importantes. Ahí va la cábala…", escribió la ministra en su cuenta de X.

La publicación llegó apenas unas horas después de que Bullrich se pronunciara sobre la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete. En ese mensaje había señalado: "La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo".

Si bien el nuevo posteo hacía referencia a la victoria de la Selección, el momento en que fue publicado llevó a numerosos usuarios a interpretarlo como una chicana vinculada a la salida de Adorni, una de las noticias políticas que marcó la jornada.

Como era de esperarse, el mensaje generó una catarata de comentarios y reacciones en las redes sociales, donde se multiplicaron las interpretaciones sobre el sentido de la publicación.