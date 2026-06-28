Un hombre de 65 años fue hospitalizado luego de sufrir un feroz ataque de su perro

El hecho ocurrió en calle Santa Cruz al 900. La víctima fue asistida por personal policial y derivada a un centro de salud por las lesiones sufridas.

Hoy 10:55

Un hombre de 65 años terminó hospitalizado luego de ser atacado por su propio perro en una vivienda del barrio Parque, en la capital santiagueña.

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El episodio ocurrió este sábado, cerca de las 14, en un domicilio ubicado sobre calle Santa Cruz al 900, entre Ejército Argentino Norte y Defensa. La situación fue alertada ante el personal de la División Prevención Zona Norte, que acudió al lugar.

Al llegar, los efectivos entrevistaron al propietario de la vivienda, identificado como Carlos Ledesma, quien presentaba lesiones en ambos brazos producto de las mordeduras del animal.

Ante la gravedad de las heridas, se solicitó la presencia de una ambulancia y el hombre fue trasladado al Hospital Regional para recibir asistencia médica.

Según relató el damnificado al personal de salud, no era la primera vez que su mascota reaccionaba de manera agresiva y lo atacaba. Tras el episodio, indicó que evaluaría qué decisión tomar respecto al animal.