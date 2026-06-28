El papa León XIV alzó la voz por Venezuela: pidió solidaridad internacional y envió ayuda tras los terremotos

Desde el Vaticano anunciaron una asistencia económica mientras el Papa expresó su cercanía con las familias afectadas.

Hoy 12:16

El papa León XIV exigió que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia Venezuela y dispuso este domingo el envío de una primera ayuda económica de 100.000 euros a través de la Limosnería Apostólica. La medida se tomó tras el doble terremoto del pasado 24 de junio que afectó sobre todo al estado costero de La Guaira y causó, hasta el momento, más de 1.400 víctimas fatales, con el objetivo de brindar asistencia inmediata en medio de la emergencia.

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Al término del rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre manifestó de corrido y en español: "Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales". En su alocución, remarcó su acompañamiento hacia toda la población damnificada.

"Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia", añadió el Sumo Pontífice, expresando de igual modo su "gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia".

La iniciativa de asistencia financiera fue acordada por las autoridades vaticanas tras mantener contactos directos con el nuncio apostólico en el país, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo. La decisión se tomó bajo la premisa de mantener una atención constante sobre las necesidades del pueblo venezolano, las cuales se intentarán satisfacer en los próximos días siguiendo las indicaciones de la Iglesia local.

Asimismo, el Papa ratificó la misma postura solidaria junto al Colegio Cardenalicio de todo el mundo durante la clausura del Consistorio extraordinario. En ese ámbito, aseveró: "Antes de pasar a la reflexión final deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días".

"Aseguramos nuestras oraciones por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que sufren las consecuencias de esta tragedia. Encomendamos también al Señor a todos aquellos que participan en las labores de socorro y pedimos que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación", completó el líder de la Iglesia Católica.