Delincuentes entraron a un finca, se llevaron 7 millones de pesos y armas de fuego

La denuncia fue realizada por el encargado del lugar, quien constató que el ingreso de los ladrones se produjo de manera limpia, sin ejercer violencia en las puertas o ventanas.

Hoy 13:21

Los efectivos de la Comisaría Comunitaria 16 de Clodomira -departamento Banda- llevan a cabo una minuciosa investigación para esclarecer un robo una finca ubicada en la zona rural del departamento Banda.

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La denuncia fue realizada en la jornada del sábado, por el encargado del lugar, un hombre de 36 años, quien descubrió el faltante de diversos bienes al revisar las instalaciones de la finca y constató que el ingreso de los ladrones se produjo de manera limpia, sin ejercer violencia en las puertas o ventanas.

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Según detallaron las fuentes policiales, los delincuentes lograron apoderarse de la suma de siete millones de pesos, los cuales pertenecían a los ahorros personales del encargado. Además, sustrajeron dos escopetas calibre 16 milímetros; tres motosierras, siete rollos de alambre, una batería y un boyero eléctrico; un televisor LCD de 32 pulgadas.

El damnificado fue invitado por los uniformados a radicar la denuncia penal correspondiente en la sede policial. El caso fue informado de inmediato a la fiscalía de turno de la circunscripción Banda y Robles, desde donde se dispuso la intervención de las brigadas de investigaciones y de los peritos de Criminalística.

Las autoridades judiciales ordenaron una serie de medidas urgentes, entre ellas el relevamiento de huellas en el lugar y entrevistas a vecinos de zonas colindantes, con el objetivo de identificar a los autores del hurto y determinar cómo se comercializaron o trasladaron los bienes robados.