Inauguraron el Anfiteatro Papa Francisco en el Santuario Mama Antula de Villa Silípica

El nuevo espacio fue inaugurado en una jornada que reunió a fieles de distintas provincias. El anfiteatro permitirá la realización de celebraciones religiosas y actividades culturales.

Hoy 14:26

La comunidad de Villa Silípica vivió este domingo una jornada especial con la inauguración del Anfiteatro Papa Francisco, en el Santuario Mama Antula que contó con la presencia de una gran cantidad de feligreses que llegaron desde Tucumán, San Juan, Buenos Aires y distintos puntos de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Acompañaron la actividad en representación del Gobierno de la provincia, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, y la ministra de Justicia, Matilde O’Mill, quienes fueron recibidos por el rector del santuario, Ramón Tenti.

El anfiteatro fue pensado para albergar celebraciones litúrgicas de gran convocatoria, encuentros de jóvenes y diversas expresiones culturales que mantengan vivo el legado de María Antonia de Paz y Figueroa, la primera santa argentina, quien dedicó su vida a difundir los ejercicios espirituales en distintas regiones del país.

La obra incluye imágenes religiosas con cerramientos vidriados, el revestimiento del altar y la adecuación de los espacios donde se emplazan las imágenes, conformando un ámbito preparado tanto para la oración como para el encuentro de los peregrinos.

La jornada culminó con una misa por los enfermos en el anfiteatro ante un gran marco de público.