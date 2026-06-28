Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUN 2026 | 19º
X
Mascotas

Buscan a “Pity”, un perro perdido en el barrio General Paz

La mascota fue vista por última vez frente a la escuela José Hernández. Sus dueños pidieron ayuda a los vecinos para poder ubicarlo.

Hoy 13:01
Pity

Una familia busca desesperadamente a “Pity”, un perro que se perdió en la zona norte de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron, el animal fue visto por última vez en inmediaciones del barrio General Paz, frente a la escuela José Hernández. Ante la preocupación por su ausencia, sus dueños difundieron una campaña para poder dar con su ubicación.

También indicaron que ofrecen recompensa para quien pueda aportar información que ayude a que Pity regrese a su hogar.

Quienes tengan algún dato pueden comunicarse al número 3853128662. Desde la familia remarcaron que cualquier información puede ser clave para encontrarlo.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La maldición que evitó Argentina gracias al gol de Jordania
  2. 2. “Obra de arte”, “historia” y “genio”: los diarios se rindieron ante el gol de Messi en el triunfo de Argentina ante Jordania
  3. 3. La advertencia de Scaloni para el cruce con Cabo Verde: “Nos van a poner las cosas difíciles”
  4. 4. Colapinto terminó 15° y Russell se quedó con la victoria en el GP de Austria de Fórmula 1
  5. 5. Violenta pelea en La Banda: un hombre fue atacado a machetazos y sufrió graves heridas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT