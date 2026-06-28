Buscan a “Pity”, un perro perdido en el barrio General Paz

La mascota fue vista por última vez frente a la escuela José Hernández. Sus dueños pidieron ayuda a los vecinos para poder ubicarlo.

Hoy 13:01

Una familia busca desesperadamente a “Pity”, un perro que se perdió en la zona norte de la ciudad.

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Según informaron, el animal fue visto por última vez en inmediaciones del barrio General Paz, frente a la escuela José Hernández. Ante la preocupación por su ausencia, sus dueños difundieron una campaña para poder dar con su ubicación.

También indicaron que ofrecen recompensa para quien pueda aportar información que ayude a que Pity regrese a su hogar.

Quienes tengan algún dato pueden comunicarse al número 3853128662. Desde la familia remarcaron que cualquier información puede ser clave para encontrarlo.