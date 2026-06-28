En vivo: Colapinto afronta una exigente prueba en el GP de Austria de Fórmula 1

El argentino largará 16° este domingo en el Red Bull Ring, por la octava fecha de la temporada 2026. George Russell partirá desde la pole en una carrera que promete.

Hoy 10:03

La Fórmula 1 disputará este domingo la octava fecha de la temporada 2026 con el Gran Premio de Austria, que se correrá en el Red Bull Ring y tendrá presencia argentina con Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine.

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El pilarense afrontará la carrera desde la 16ª posición, luego de una clasificación complicada en la que no logró meterse en la Q3. El piloto del auto número 43 cometió un pequeño error en el inicio de su última vuelta rápida y no pudo mejorar su tiempo en el momento decisivo.

La pole quedó en manos de George Russell, en un final de clasificación cargado de polémica, mientras que Colapinto intentará avanzar posiciones en un circuito corto, rápido y con pocos márgenes para el error.

Un fin de semana irregular para Colapinto

La actividad del argentino en Austria tuvo momentos positivos y otros de mayor dificultad. El viernes comenzó con una buena actuación en la primera práctica libre, donde terminó 8° y mostró un ritmo alentador con el Alpine A526.

En esa tanda, incluso quedó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 14°.

Sin embargo, en la segunda práctica el panorama cambió. Colapinto terminó 16°, nunca se sintió cómodo con el auto y las actualizaciones preparadas por Alpine no dieron el resultado esperado. En esa sesión fue casi medio segundo más lento que Gasly, quien se ubicó 11°.

El sábado, en la última práctica libre, el argentino cerró en el 14° lugar, antes de afrontar una clasificación en la que finalmente quedó eliminado antes de la pelea por los diez primeros puestos.

El desafío en el Red Bull Ring

El objetivo de Colapinto será recuperar terreno desde el arranque y aprovechar cualquier oportunidad que ofrezca la carrera. En un trazado como el Red Bull Ring, donde las diferencias suelen ser mínimas, la estrategia, el ritmo con neumáticos y la precisión en los adelantamientos serán claves.

El circuito austríaco, antiguamente conocido como Österreichring, es una de las pistas más cortas y veloces del calendario. Sus tres rectas largas y sus curvas rápidas, tanto en subida como en bajada, lo convierten en un verdadero “tobogán” para los pilotos.

Datos del circuito del GP de Austria

Longitud: 4.318 km

Vueltas: 71

Distancia de carrera: 306,452 km

Curvas: 16

Récord de vuelta: 1:06.957, de Kimi Raikkonen en 2018

A qué hora corre Colapinto en el GP de Austria

La carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se disputará este domingo desde las 10.00, hora de Argentina.

Con el Alpine todavía buscando estabilidad y rendimiento, Colapinto tendrá por delante una prueba exigente en Spielberg, con la misión de avanzar desde el fondo de la mitad de la grilla y cerrar el fin de semana con mejores sensaciones.