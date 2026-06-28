La Banda vivió una nueva edición del Encuentro Cultural “Tiempo de Lumbreras” con un emotivo homenaje a Felipe Rojas

Escritores, músicos y artistas participaron de una jornada que reunió expresiones culturales y reconoció la trayectoria del poeta bandeño.

Hoy 12:44

Con el acompañamiento de la Municipalidad de la ciudad de La Banda, se realizó con gran éxito el Segundo Encuentro Cultural Itinerante “Tiempo de Lumbreras”, una propuesta que reunió a escritores, músicos, artistas plásticos, ilustradores y vecinos en una jornada dedicada a la promoción de la cultura local y al reconocimiento de sus referentes.

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La actividad tuvo lugar el sábado a la tarde en la Plaza Manuel Belgrano, bajo el lema “Cultura que ilumina, encuentros que transforman”, y contó con un emotivo homenaje al reconocido poeta bandeño Felipe Rojas.

Durante la jornada, el público disfrutó de lecturas de poemas y textos a cargo de Melcy Ocampo, Cristina Nelly Agüero, Silvia Starcich, Constanza López Queralt, Bruno Soria, Mauricio Miraglio Almaraz, Mariana Suárez, Charly Ávila, Marcela Elías, María Eugenia Marquetti, Daniela Rigo y María Escañuela, entre otros.

El encuentro también ofreció un momento muy especial cuando Melcy Ocampos recibió una distinción en nombre de su marido Felipe Roja. Asimismo, el público disfrutó de presentaciones musicales del Dúo Carabajal Cáceres, Hernán DRP y una banda tributo al rock nacional, que aportaron un variado repertorio para el entretenimiento de los presentes.

En la feria se destacó la exposición del artista plástico Joaquín Castellano, además de las ilustraciones libres realizadas por los jóvenes Cruz, Santino, Melani y Danesa, quienes exhibieron su creatividad ante el público.

Asimismo, se desarrolló una exposición de libros de autores bandeños, stands de bibliotecas locales, un espacio dedicado al manga y el animé y se desarrolló una campaña de intercambio de libros bajo la consigna “Trae un libro para trocar”, con el objetivo de fomentar la lectura y el acceso compartido a obras literarias.

La segunda edición de “Tiempo de Lumbreras” reafirmó el compromiso de la Municipalidad de La Banda con el fortalecimiento de los espacios culturales, promoviendo el encuentro entre artistas y la comunidad, y consolidando iniciativas que ponen en valor la identidad y el patrimonio cultural bandeño.

En la oportunidad, una de las organizadoras de esta propuesta artística y cultural, Mariela Carabajal, destacó lo siguiente: “Esta actividad se llama Tiempo de Lumbreras, es un encuentro cultural itinerante que se va a realizar una vez por mes en diferentes lugares significativos de la ciudad de La Banda.

Consiste en un encuentro donde participan lectores, músicos, bailarines y artistas plásticos. También hay intercambio y venta de libros de diferentes géneros literarios y producciones vinculadas al animé. Un poco de todo.

Esta propuesta surgió principalmente con las ganas de querer encontrarnos y conocernos con la gente que escribe aquí en La Banda, con la gente que hace arte y un poco también para hacer una especie de recordación o de alumbramiento a esas épocas donde han habido tantos referentes bandeños que han dejado muchas obras y que son importantes para nosotros y para la cultura".

Agregó: “Hoy tenemos como invitada especial a la esposa Felipe Rojas, la señora Melcy Ocampos, que seguramente nos va a compartir un poco de la obra de su marido.

También voy a cantar obras suyas porque él además de ser escritor y poeta, ha dejado muchas obras compartidas con músicos y sobre todo con gente de mi familia, Cali Carabajal, Cuti Carabajal y Carlos Carabajal.

Entonces he rescatado esas obras y ha sido hermoso porque en esto de que se ha dado que íbamos a hacer el homenaje, iba hablando con el tío Cuti, y me dijo "tienes que hacer esta canción que le hemos escrito con él”.

“Es muy importante, contar con el apoyo del municipio de La Banda en este tipo de eventos

porque nos permite a nosotros realizar una mejor gestión para que los participantes puedan estar más cómodos.

Si bien es cierto que algunos grupos, como los chicos de Galaxy Tune de Santiago del Estero, traen sus cosas, también teníamos invitados que necesitaban que los apoyen en ese aspecto así que gracias por la ayuda.

Estamos muy contentos con eso y esto también es cultivar la cultura, así que realmente estamos agradecidos”, concluyó la joven cantante bandeña.

Un ilustre bandeño

Felipe Rojas fue uno de los grandes referentes de la poesía y el folklore de la ciudad de La Banda. Nació el 23 de agosto de 1939 y dedicó su vida a las letras, dejando una huella imborrable en la cultura santiagueña.

Fue miembro de la Asociación María Adela Agudo, de la Sociedad Argentina de Escritores y del Centro Bandeño de Investigación y Letras. Su talento fue reconocido con importantes premios provinciales de poesía y sus obras integran destacadas publicaciones literarias.

Entre sus libros se encuentran "Tiempo de sol y soledad" y "El Canto de la Micorriza", además de su inolvidable plaqueta "Río de Carnaval". Como autor de composiciones folklóricas, sus letras cobraron vida en las voces de destacados intérpretes de la música tradicional argentina, llevando el sentir de nuestra tierra a todos los rincones.

Felipe Rojas falleció el 26 de junio de 2011, a los 71 años, pero su legado continúa vivo en cada poema, en cada canción y en la memoria de quienes valoran la cultura, la identidad y las raíces de nuestro pueblo.