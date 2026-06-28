El municipio acompañará a un joven bandeños en su participación en un torneo internacional de judo

Josué Arredondo competirá este fin de semana en Formosa ante delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Hoy 12:54

La Municipalidad de la ciudad de La Banda acompañará al destacado judoca bandeño Josué Arredondo, quien representará a la ciudad y a la provincia de Santiago del Estero en un importante torneo internacional que se desarrollará este fin de semana en la provincia de Formosa, con la participación de delegaciones de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

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En este sentido, el entrenador Ricardo Arredondo destacó el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento deportivo que viene teniendo el atleta bandeño, quien actualmente atraviesa una etapa de constante ascenso en su carrera: “Josué está entrenando actualmente en la ciudad de Santiago del Estero porque en La Banda no existen competidores de su categoría y peso. Él compite en las divisiones de hasta 100 kilos y más de 100 kilos, por lo que necesita medirse con deportistas de alto nivel para continuar creciendo”, explicó.

Asimismo, resaltó el importante palmarés que posee el joven judoca, quien ya acumula 32 campeonatos regionales, tres títulos nacionales y tres internacionales, además de medallas de plata obtenidas en competencias nacionales e internacionales: “Es un currículum muy importante para un deportista joven. Su carrera viene creciendo permanentemente y estamos muy ilusionados con esta nueva participación internacional”, señaló.

Arredondo también agradeció el acompañamiento permanente del intendente Ing. Roger Elías Nediani, quien tiene como premisa el apoyo y acompañamiento a los atletas locales, fomentando las prácticas deportivas y los buenos habito; también, así como el apoyo del director de Deportes, profesor Hugo Rojas, quien facilitó las instalaciones necesarias para que Josué pueda complementar sus entrenamientos físicos en doble turno.

Además, destacó el respaldo de los sponsors privados que colaboran para hacer posible la participación en competencias de esta magnitud: “Cada torneo representa una inversión cercana a los 800 mil pesos entre viaje, estadía y gastos generales. Por eso es fundamental el acompañamiento de quienes creen en el deporte y en nuestros atletas”, remarcó.

Por su parte, Josué Arredondo explicó cómo es su preparación diaria para afrontar los desafíos deportivos que se presentan: “Por la mañana entreno en el gimnasio realizando la parte física. Por la tarde viajo a Santiago del Estero para entrenar judo con el profesor Galván. Cuando no puedo asistir a los entrenamientos específicos, realizo trabajos físicos de doble turno”, comentó.

Con esfuerzo, disciplina y sacrificio, Josué Arredondo continúa posicionándose como una de las grandes promesas del judo santiagueño y llevará nuevamente el nombre de La Banda a una competencia internacional de gran relevancia, representando con orgullo a la ciudad y demostrando el potencial de los deportistas bandeños en los escenarios más exigentes.