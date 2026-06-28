El nuevo mapa de poder en la Casa Rosada

Por Liliana Franco, en el diario Ámbito HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO “Nunca se pagó tan caro por mantener a alguien tan barato”, así - con esta crudeza - sintetizó un viejo dirigente su opinión sobre la salida del gobierno de Manuel Adorni. Fueron 111 días de una sucesión de escándalos que se iniciaron el pasado 8 de marzo cuando el periodista Emiliano Russo publicó la foto del ahora exfuncionario en Nueva York acompañado de su esposa Bettina Angeletti.

La imagen del gobierno “perdió 10 puntos en el primer cuatrimestre del año particularmente en marzo y abril cuando comenzaron los escándalos por el caso Adorni” , señaló Lucas Romero, director de Synopsis a Ámbito .

“Si estuviéramos hablando del ministro de Economía, cuya eventual salida puede tener un costo relevante, se podría entender la necesidad de retenerlo”, agregaba este dirigente al tiempo que preguntaba “Que grandes méritos en la función pública puede mostrar Adorni”.

“En algún punto, creo que el Gobierno ya pagó el costo” y estimó que su salida “va a producir un alivio entre los aliados y los miembros del gobierno que reclamaban esta decisión y también descomprime un poco el frente de la opinión pública” , concluye Romero.

El nuevo jefe de ministros por el actual ministro del Interior, Diego Santilli – está previsto que jure el próximo martes- y su designación se conocerá este domingo. La cartera del Interior será absorbida por la estructura de la Jefatura de Gabinete, replicando el esquema que en su momento comandó Guillermo Francos. La conducción del área quedará a cargo del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Entretelones

Antes de viajar a España, el presidente Javier Milei ya sabía de la decisión de Adorni de dar un paso al costado. Y junto con su hermana Karina esta vez decidieron aceptar la renuncia porque el exvocero estaba “muy angustiado” y con problemas familiares, según se comenta en la Casa Rosada (en su carta de renuncia, Adorni afirma que resigna su posición para preservar a su familia).

La inminencia del cambio explica que Karina no haya acompañado al primer mandatario a su viaje a Madrid, trascendió. Además, Ámbito también pudo saber que Milei el viernes mantuvo una larga conversación por zoom desde el exterior con Adorni.

Tanto Milei como Karina lamentan la salida del funcionario, en particular, el jefe de Estado está convencido de la inocencia de Adorni y considera que su salida fue provocada por una gran operación en contra de su Gobierno orquestada por la oposición y los medios de difusión.

El próximo lunes Adorni también presentará su renuncia como director de YPF puesto el cual podría percibir honorarios de unos $80 millones.

Político

El pasado viernes por la tarde, Karina, por indicación de su hermano, le ofreció a Santilli el puesto.

En su momento se especuló con que Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, o Federico Sturzenegger, a cargo de Desregulación del Estado, podrían hacerse cargo de la jefatura. Sin embargo, en el entorno presidencial se comenta que estos dos colaboradores son altamente valorados por Milei por las funciones que desempeñan en esas áreas que, por otra parte, fueron creadas por una iniciativa personal del primer mandatario.

También circuló la versión de que podría ser Pablo Quirno el reemplazante de Adorni, pero al respecto se señala que el presidente también está muy satisfecho con el desempeño del canciller.

La elección de Santilli, argumentan en fuentes oficiales, constituye un reconocimiento por la tarea que este funcionario viene desarrollando, manteniendo un fluido diálogo con los gobernadores provinciales, entre otros logros.

Asimismo, ha cultivado “una muy buena relación con los hermanos Milei” como así también con el resto de la cúpula gobernante. Tanto es así que se comenta que más de un ministro sugirió el nombre de “El Colorado” cuando comenzó la búsqueda para el puesto.

Una de las tareas mas desafiantes que tendrá Santilli es recomponer los vínculos del gobierno con el PRO. Al respecto, se comenta que Milei está enojado por las críticas del partido fundado por Mauricio Macri a su gobierno. Seguramente es de suponer que su disgusto aumento tras conocerse la opinión de este partido sobre la salida de Adorni.

Milei no estaría disgustado solo con el PRO, allegados al presidente señalan que también estaría molesto por algunas actitudes orientadas a diferenciarse que le atribuye a Patricia Bullrich.

Se trata, además, explican, de “un hombre político”, con contactos fluidos con los partidos, un tema no menor en tiempos en que se acercan las elecciones.

Quienes analizan el juego de poder dentro de la cúpula gobernante, señalan que Santilli “responderá a Karina” en referencia a las disputas que la secretaria de la Presidencia mantiene con el asesor Santiago Caputo.

En la Casa Rosada sostienen que podría haber más cambios. Al respecto, se comenta que Karina estaría previendo ampliar su área de influencia y una de las carteras más sensibles es la secretaria Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy.

Asimismo, en el entorno de la hermana del presidente se desmiente que tanto el nuevo vocero presidencial Adrián Raiver como el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández respondan a Santiago Caputo.

Cábala

En tanto, trascendió que esta duda que el presidente viaje a la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur que tendrá lugar el lunes y martes próximos en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Asunción, Paraguay.

Este encuentro marca el cierre de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay, que posteriormente transferirá el mando a Uruguay. Se trata de un encuentro que tendrá mucho de protocolar.

El primer mandatario regresó de España esta mañana y, según comentan en su entorno, pudo cumplir de esta forma con su “cábala” de ver los partidos de la selección argentina de fútbol en la residencia de Olivos.

Por esa misma razón está previsto que el presidente viaje a los Estados Unidos el viernes próximo por la noche, después del partido que la Argentina disputará contra Costa de Marfil.

El primer mandatario sí viajará a Washington para participar de la celebración del 250° aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Pero trascendió que no asistirá a una reunión de empresarios en Sun Valley, conocida formalmente como la Conferencia de Allen & Company.

Se trata de un evento exclusivo que se celebra cada mes de julio en el Sun Valley Resort en Idaho, famoso por reunir a los empresarios más influyentes del mundo en los sectores de tecnología, finanzas y medios de comunicación.

Sin embargo, el presidente no querría estar ausente del país cuando se celebre el 9 de julio.