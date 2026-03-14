El municipio de Termas informó que comenzó a estabilizarse el nivel del embalse

El Comité de Emergencia señaló que la creciente presenta un amesetamiento y continuará el monitoreo del embalse y la asistencia a familias que se autoevacuaron.

Hoy 00:09

La Municipalidad de Las Termas de Río Hondo informó a través de su cuenta oficial de Facebook la situación actual del Embalse Río Hondo y del río Dulce, en el marco del monitoreo permanente que realiza el Comité de Emergencia (COE).

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Según los datos hidrológicos actualizados a las 23:00, la cota del embalse se ubica en 274,30 metros sobre el nivel del mar, con un caudal erogado al Río Dulce de 1.798 m³ por segundo, mientras que el aporte de los ríos al embalse es de 1.656 m³ por segundo.

Desde el municipio señalaron que estos valores reflejan un amesetamiento de la creciente y una primera estabilización del nivel del embalse, producto de una leve y sostenida disminución en el aporte de agua proveniente de los ríos de la provincia de Tucumán.

Comunicado oficial

En paralelo, para este domingo y jornadas posteriores se programó la continuidad de las tareas de asistencia y acompañamiento a las familias que se autoevacuaron de manera preventiva, con la participación de distintas áreas municipales.

En cuanto al pronóstico, las autoridades indicaron que la situación meteorológica en Tucumán tiende a mejorar en las próximas horas, lo que podría favorecer la continuidad de la tendencia descendente en los aportes de agua al embalse.

De todos modos, el municipio mantendrá el monitoreo permanente de la situación hidrológica, la atención a familias en zonas de riesgo y el control preventivo en ambas márgenes del Río Dulce.

Finalmente, se reiteró a la población no acercarse al río ni a sectores ribereños y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.