"Ritondo es corrupto": Elisa Carrió volvió a disparar contra dirigentes del PRO, la UCR y Mauricio Macri

La ex diputada cuestionó al legislador nacional Cristian Ritondo por una causa por enriquecimiento ilícito, admitió haberse equivocado al respaldar a Mauricio Macri y aseguró que la corrupción atraviesa a todos los espacios políticos.

Hoy 09:33

La ex diputada nacional Elisa Carrió lanzó duras críticas contra dirigentes del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros referentes de la política argentina, al sostener que la corrupción atraviesa a distintos partidos y reclamar un "contrato de mínima decencia" para el país.

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Durante una entrevista en el programa de Mirtha Legrand, Carrió apuntó especialmente contra el diputado nacional Cristian Ritondo, a quien vinculó con una denuncia por enriquecimiento ilícito y rechazó las versiones que atribuían a diferencias personales su distanciamiento del dirigente.

“Ritondo dice que yo no le hablo porque es desmoroncho. No, señores, yo no le hablo porque es corrupto”, afirmó. Además, aseguró que el legislador “no puede explicar 180 propiedades” y relacionó a su entorno con operadores judiciales y empresarios vinculados al juego.

La fundadora de la Coalición Cívica también cuestionó al ex presidente Mauricio Macri y reconoció que fue un error haberlo respaldado políticamente. “Macri no puede decir que se predica con el ejemplo”, sentenció.

En la misma línea, extendió sus críticas al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, al ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y al ex mandatario jujeño Gerardo Morales, al tiempo que advirtió que “el juego va a dominar la Argentina”.

Carrió también repasó su historia dentro de la UCR y aseguró que decidió alejarse del partido por diferencias vinculadas a hechos de corrupción. “Nadie habla de la corrupción que hubo en el radicalismo”, sostuvo.

En ese contexto, recordó una conversación que mantuvo con el ex presidente Raúl Alfonsín en 2001. “Le dije que no iba a ser mascarón de proa de los corruptos de ese partido”, relató.

Por último, explicó que actualmente se encuentra alejada de la actividad partidaria, aunque afirmó que continuará participando de la vida pública. “Yo ahora estoy fuera de la política porque di la lucha, puse el cuerpo y puse a mi familia”, expresó.

La dirigente cerró con una reflexión sobre la situación institucional del país: “Vamos a un contrato de mínima decencia. Ya no estoy pidiendo nada más que eso”.