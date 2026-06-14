Descubre las predicciones astrológicas para hoy según tu signo zodiacal

Hoy, los signos del zodíaco recibirán energías significativas que influirán en su amor, dinero y decisiones importantes para el futuro.

Hoy 10:15

Este sábado 2 de mayo se presenta como una jornada cargada de energía para todos los signos del zodíaco. De acuerdo con las lecturas astrológicas, es un momento clave para cerrar ciclos, tomar decisiones y abrirse a nuevas oportunidades, especialmente en temas de amor, dinero y crecimiento personal.

Algunos signos podrían experimentar movimientos en lo económico, mientras que otros enfrentarán cambios en el ámbito sentimental o personal. La recomendación general es actuar con cautela, evitar impulsos y enfocarse en lo realmente importante.

La jornada también invita a dejar atrás lo que no suma, ordenar ideas y proyectarse hacia nuevas metas.

Horóscopo signo por signo para hoy

Aries (21 de marzo - 19 de abril): Estás en una etapa de reinicio. La energía del día te empuja a dejar atrás situaciones que ya no aportan a tu crecimiento. En lo laboral, podrías recibir una oportunidad que exige decisión rápida, pero evita actuar impulsivamente. En el amor, necesitas claridad: no arrastres dudas. Tu fortaleza será la disciplina.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): La carta del avance marca tu jornada. Es un día para tomar control de tus objetivos y dejar de postergar decisiones. En lo económico, podrías ver mejoras si organizas mejor tus recursos. En el plano sentimental, alguien del pasado podría reaparecer, pero evalúa si vale la pena abrir esa puerta nuevamente.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Tu capacidad de comunicación será clave hoy. Tendrás facilidad para convencer, negociar o resolver conflictos. En el dinero, hay señales positivas, incluso con ingresos inesperados. En el amor, evita juegos emocionales y apuesta por la sinceridad. Es un día para tomar protagonismo.