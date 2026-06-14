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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 11º
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La serie vuelve a Santiago: cómo sigue la final de la Liga Nacional entre Quimsa y Gimnasia

La Fusión ganó este sábado en Comodoro Rivadavia, se puso 1-3 y sueña con la remontada.

Hoy 11:01

Quimsa logró un triunfo clave en Comodoro Rivadavia al vencer este sábado a Gimnasia por 77-74 en el Juego 4 de la final de la Liga Nacional de Básquet, resultado que le permitió descontar en la serie y mantener viva la ilusión de la remontada.

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Con esta victoria, la Fusión vuelve a ponerse en carrera en una definición que ahora se traslada a Santiago del Estero, donde intentará seguir recortando distancia ante el conjunto patagónico.

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Cómo sigue la serie

La final se disputa al mejor de siete partidos y continúa con el siguiente cronograma:

  • Juego 1: Quimsa 73-82 Gimnasia
  • Juego 2: Quimsa 79-80 Gimnasia
  • Juego 3: Gimnasia 76-59 Quimsa
  • Juego 4: Gimnasia 74-77 Quimsa
  • Juego 5: miércoles 17 de junio – 22.10 hs – Estadio Ciudad de Santiago del Estero (TV: TyC Sports 2)
  • Juego 6: sábado 20 de junio – 21.00 hs – Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia (TV: TyC Sports 2)
  • Juego 7: martes 23 de junio – 21.00 hs – Estadio Ciudad de Santiago del Estero (TV: TyC Sports 2)

Los partidos 5, 6 y 7 se disputarán solo en caso de ser necesarios.

Te recomendamos: En un cierre al rojo vivo, Quimsa le ganó a Gimnasia en suplementario y se ilusiona con dar vuelta la serie

Con la serie ahora 3-1 a favor de Gimnasia, Quimsa intentará aprovechar la localía para seguir forzando una definición que todavía está abierta.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet
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