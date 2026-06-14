La serie vuelve a Santiago: cómo sigue la final de la Liga Nacional entre Quimsa y Gimnasia

La Fusión ganó este sábado en Comodoro Rivadavia, se puso 1-3 y sueña con la remontada.
Quimsa logró un triunfo clave en Comodoro Rivadavia al vencer este sábado a Gimnasia por 77-74 en el Juego 4 de la final de la Liga Nacional de Básquet, resultado que le permitió descontar en la serie y mantener viva la ilusión de la remontada.
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Con esta victoria, la Fusión vuelve a ponerse en carrera en una definición que ahora se traslada a Santiago del Estero, donde intentará seguir recortando distancia ante el conjunto patagónico.
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La final se disputa al mejor de siete partidos y continúa con el siguiente cronograma:
Los partidos 5, 6 y 7 se disputarán solo en caso de ser necesarios.
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Con la serie ahora 3-1 a favor de Gimnasia, Quimsa intentará aprovechar la localía para seguir forzando una definición que todavía está abierta.