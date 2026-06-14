Se conocieron imágenes del lugar donde hallaron el cuerpo de Agostina Vega

A dos semanas de confirmarse el femicidio de Agostina Vega, se difundieron imágenes del sector donde la Policía encontró el cuerpo de la adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba.

Hoy 11:43

Se trata de una zona del descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde se observa una estructura inconclusa. Ese fue el punto donde se concentró el operativo de búsqueda en las horas previas al hallazgo.

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La investigación judicial sostiene como principal acusado a Claudio Barrelier, señalado como autor del crimen y posterior traslado del cuerpo. El hombre de 33 años permanece detenido junto a otros dos sospechosos: Soledad Andreani, propietaria del vehículo en el que habrían sido trasladados los restos, y Osvaldo Fasseta, acusado de presunto encubrimiento.

En paralelo, se incorporó a la causa un audio de la madre de la víctima, enviado horas después de la desaparición de la adolescente, que podría aportar elementos al expediente. En el mensaje, la mujer expresa su preocupación por la falta de noticias y relata los últimos contactos conocidos de Agostina antes de desaparecer.