Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 11º
X
Regionales

Se conocieron imágenes del lugar donde hallaron el cuerpo de Agostina Vega

A dos semanas de confirmarse el femicidio de Agostina Vega, se difundieron imágenes del sector donde la Policía encontró el cuerpo de la adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba.

Hoy 11:43
Agostina Vega

Se trata de una zona del descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde se observa una estructura inconclusa. Ese fue el punto donde se concentró el operativo de búsqueda en las horas previas al hallazgo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación judicial sostiene como principal acusado a Claudio Barrelier, señalado como autor del crimen y posterior traslado del cuerpo. El hombre de 33 años permanece detenido junto a otros dos sospechosos: Soledad Andreani, propietaria del vehículo en el que habrían sido trasladados los restos, y Osvaldo Fasseta, acusado de presunto encubrimiento.

En paralelo, se incorporó a la causa un audio de la madre de la víctima, enviado horas después de la desaparición de la adolescente, que podría aportar elementos al expediente. En el mensaje, la mujer expresa su preocupación por la falta de noticias y relata los últimos contactos conocidos de Agostina antes de desaparecer.

TEMAS Femicidio de Agostina Vega
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción por la muerte de un menor que fue trasladado sin vida al Hospital Regional
  2. 2. "Siempre en nuestros corazones": despiden con profundo dolor en las redes sociales a Agustín Miranda
  3. 3. Incendiaron una casa tras una denuncia por abuso sexual y terminaron detenidos: hay cuatro acusados presos
  4. 4. “Siempre mirá para atrás”: un abogado denunció haber recibido graves amenazas telefónicas
  5. 5. ¡Vamos nene! Colapinto finalizó 8º y volvió a sumar puntos en una carrera con final dramático que fue para Hamilton
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT