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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 11º
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Catamarca: allanaron la casa equivocada y una mujer sufrió un infarto

Una familia del barrio Mil Viviendas denunció que un allanamiento policial realizado por error provocó graves consecuencias en una mujer mayor, quien sufrió un infarto y debió ser hospitalizada.

Hoy 10:55

Una familia del barrio Mil Viviendas, en la ciudad de Catamarca, denunció que durante un allanamiento realizado por error, efectivos policiales irrumpieron en su vivienda, forzaron el ingreso y provocaron una situación de extrema tensión que derivó en la hospitalización de una mujer mayor tras sufrir un infarto.

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El procedimiento ocurrió el jueves al mediodía, cerca de las 12.10, cuando personal policial —uniformado y de civil— ingresó al domicilio tras romper el portón de hierro de acceso. En la casa se encontraba un matrimonio de entre 75 y 80 años junto a sus hijos.

Según relataron los familiares, en reiteradas oportunidades solicitaron la orden judicial del operativo, aunque aseguran que no les fue exhibida. Durante la requisa, los efectivos habrían advertido que se trataba de una vivienda equivocada, mientras se señalaban responsabilidades entre personal policial y judicial. Una de las hijas del matrimonio afirmó además que los agentes apuntaron con armas de fuego a los presentes durante el procedimiento.

De acuerdo con la denuncia, la mujer mayor comenzó a descompensarse en medio del operativo, aunque las tareas de inspección continuaron. Los efectivos revisaron habitaciones y distintos sectores del inmueble en busca de elementos vinculados a la causa que motivaba la medida.

Horas más tarde, la mujer fue asistida médicamente y trasladada a un centro de salud, donde —según la familia— se determinó que había sufrido un infarto asociado a un cuadro de estrés agudo. Posteriormente, se le indicó tratamiento y la realización de un cateterismo.

Tras el hecho, los damnificados intentaron radicar la denuncia penal correspondiente, pero aseguraron haber sido derivados por distintas dependencias policiales antes de poder concretarla ante Fiscalía General. La presentación quedó formalizada el viernes.

En paralelo, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, luego del procedimiento erróneo, se realizó otro allanamiento en un domicilio cercano de la familia Aragón, en el marco de una causa por el robo de una motocicleta.

Mientras avanza la investigación, la familia afectada reclama explicaciones por el accionar policial, los daños ocasionados y las consecuencias de un operativo que, según sostienen, se ejecutó en la vivienda equivocada.

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