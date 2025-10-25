Ingresar
El Cine Teatro Renzi presenta "El Gran Concurso de Disfraces de Halloween"

Los días 27 y 28 de octubre, el público podrá participar de una competencia de disfraces creativos, grupales y con efectos especiales, además de acceder al tradicional cuarto tenebroso.

Hoy 11:42

En vísperas de Halloween, el Cine Teatro Municipal Renzi invita a la comunidad a participar de un Concurso de Disfraces, donde se premiará la creatividad, los efectos especiales y las presentaciones grupales.

La actividad se desarrollará los días 27 y 28 de octubre, a las 20 horas, en la histórica sala de proyecciones ubicada sobre la Av. Besares.

Las entradas generales y las destinadas a participar del concurso se gestionan a través del número 3854172307. Además, los interesados pueden adquirir entradas anticipadas a $4000, las cuales incluyen un cupón para acceder al cuarto tenebroso, uno de los atractivos clásicos de la celebración.

El evento promete diversión para toda la familia, combinando creatividad, espíritu Halloween y una experiencia única en el Cine Teatro Municipal Renzi.

