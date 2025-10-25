Boca presentará dos cambios en el partido pendiente ante Barracas Central

El entrenador Claudio Úbeda ultima los detalles para el partido del lunes ante el Guapo.

Hoy 14:20

Boca Juniors ultima detalles para su compromiso del lunes ante Barracas Central, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura, y el entrenador Claudio Úbeda prepara dos modificaciones obligadas con respecto al equipo que cayó frente a Belgrano en la jornada anterior.

Durante la práctica de fútbol del viernes por la tarde en el predio de Ezeiza, el DT dispuso los ingresos de Milton Delgado y Williams Alarcón en lugar de Rodrigo Battaglia y Brian Aguirre. El volante sufrió una lesión muscular grado II en el sóleo de la pierna izquierda, mientras que el delantero presentó un cuadro gripal que lo marginó de los entrenamientos, aunque ya se encuentra recuperado.

De todas formas, Aguirre no regresará directamente al once titular. Según informó el periodista Martín Costas en Radio Splendid, el cuerpo técnico evaluó su rendimiento ante Belgrano y consideró que “fue el jugador más flojo del partido”, motivo por el cual estará entre los suplentes.

Paredes, al límite de amarillas y Cavani sigue afuera

Otro punto a tener en cuenta es la situación de Leandro Paredes, quien suma cuatro amonestaciones. En caso de ver una nueva tarjeta amarilla ante Barracas, se perderá el próximo duelo frente a Estudiantes en La Plata, aunque podría regresar en el Superclásico ante River en La Bombonera.

Por su parte, Edinson Cavani volverá a quedar fuera de la convocatoria, ya que todavía no recibió el alta médica por la lesión muscular que lo mantiene marginado desde hace varias semanas.

Probable formación de Boca vs. Barracas Central

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado; Carlos Palacios, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Cuándo juega Boca ante Barracas Central

El partido entre Boca y Barracas Central se disputará el lunes 27 de octubre, desde las 16:00, en el estadio Claudio Fabián Tapia. El encuentro había sido postergado tras el fallecimiento del exentrenador Miguel Ángel Russo, y será clave para el Xeneize, que busca volver a la victoria y recomponer su presente en el certamen.