Ensenada: investigan el hallazgo de un feto frente a un hospital

La Policía y la Justicia trabajan para esclarecer cómo terminó el cuerpo en la vía pública. Se sospecha que una joven podría haber sufrido una descompensación durante una interrupción legal del embarazo.

Hoy 20:29

Este sábado, personal del Hospital Horacio Cestino de Ensenada vivió una escena inesperada: encontraron un feto en la vereda del establecimiento, en la intersección con los desagües pluviales.

La intensa lluvia que caía en ese momento habría influido en la forma en que los restos llegaron hasta ahí, según las primeras hipótesis: el agua habría arrastrado el feto hasta ese lugar.

De inmediato, los trabajadores del hospital dieron aviso a las autoridades policiales, que llegaron al lugar para preservar la escena y comenzar con la recolección de pruebas. Médicos forenses y peritos especializados participaron en la investigación inicial, analizando el estado del cuerpo y la posible edad gestacional.

Según medios locales de La Plata, la investigación apunta a una joven que se encontraba en el hospital para someterse a una interrupción legal del embarazo (ILE). Durante el procedimiento, habría sufrido una descompensación en uno de los baños de la clínica.

La teoría indica que, en estado de shock, la paciente accionó la descarga del inodoro y que, debido al exceso de agua generado por la tormenta, el feto terminó arrastrado por las cañerías hasta la vereda.

La fiscal Virginia Bravo, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de La Plata, ordenó diligencias para confirmar si los restos corresponden a la paciente que habría sufrido la descompensación y evaluar todas las circunstancias que rodearon el hecho.

Entre las medidas en estudio se encuentra la realización de estudios de ADN para verificar la identidad del feto.