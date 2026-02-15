¿Cuándo llega la lluvia? Persiste alerta amarilla para Santiago del Estero y prevén tormentas intensas y granizo

El SMN informó que podrían desarrollarse ráfagas de hasta 90 km/h en varias zonas de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a varios departamentos de Santiago del Estero, entre ellos Capital, Banda, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica y Atamisqui.
El aviso rige para este domingo 15 de febrero a la tarde noche y madrugada del lunes; y advierte sobre fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.
De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.
El nivel amarillo implica que los fenómenos pueden tener capacidad de daño y generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.
Para el lunes y martes, el pronóstico indica condiciones de mayor estabilidad, aunque no se descartan variaciones propias de la época estival.