Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 FEB 2026 | 31º
X
Locales

¿Cuándo llega la lluvia? Persiste alerta amarilla para Santiago del Estero y prevén tormentas intensas y granizo

El SMN informó que podrían desarrollarse ráfagas de hasta 90 km/h en varias zonas de la provincia.

Hoy 11:01

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a varios departamentos de Santiago del Estero, entre ellos Capital, Banda, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica y Atamisqui.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El aviso rige para este domingo 15 de febrero a la tarde noche y madrugada del lunes; y advierte sobre fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

El nivel amarillo implica que los fenómenos pueden tener capacidad de daño y generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

Para el lunes y martes, el pronóstico indica condiciones de mayor estabilidad, aunque no se descartan variaciones propias de la época estival.

TEMAS Tiempo en Santiago del Estero Lluvia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Termas de Río Hondo: apuñalaron a un joven de 24 años y está en grave estado
  2. 2. La carta de amor de Bad Bunny a la Argentina: el reencuentro con Cazzu, Duki y Khea en su segundo baile inolvidable
  3. 3. Video: despidieron al hijo de un ex gobernador por “ñoqui”
  4. 4. Con shows inolvidables, pasó la segunda noche del 50° Festival de la Canción Popular de Sumampa
  5. 5. El tiempo para este domingo 15 de febrero en Santiago del Estero: anticipan máxima de 32º y continúan las tormentas bajo alerta amarilla
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT