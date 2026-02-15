Ingresar
Policiales

Conducía ebrio un vehículo oficial y colisionó contra un auto estacionado

La camioneta afectada al Ministerio de Salud era conducida por Leonardo Oscar Soria Paz, quien dio un total de 2,45 g/l de alcohol en sangre en el test realizado en el lugar.

Hoy 12:04
Así quedó la camioneta

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en horas de la mañana del sábado, en el cual se vio involucrada una camioneta pick-up afectada al Ministerio de Salud y un automóvil particular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se pudo conocer, alrededor de las siete de la mañana del sábado, por Saénz Peña circulaba en una Toyota Hilux en sentido este a oeste, Leonardo Oscar Soria Paz de 38 años de edad y en inmediaciones del cruce con Solana Godoy colisionó, desde atrás y por causas a establecer, a un Chevrolet Joy que estaba estacionado. Dentro de este rodado se encontraba al volante Patricia Campos (38).

De inmediato llegó al lugar personal policial, como así también personal del SEASE y de la División Seguridad Vial, quienes procedieron a realizar el test de alcoholemia a los dos conductores.

La sorpresa vino cuando Soria Paz, al mando del vehículo oficial y que en ciertos momentos habría mostrado cierta hostilidad contra el personal policial, dio resultado positivo siendo la cantidad de 2,45 g/l de alcohol en sangre.

La conductora del Chevrolet Joy no se quedó atrás. Esta arrojó también resultado positivo, siendo de 1,33 g/l de alcohol en sangre.

De lo ocurrido tomó intervención personal de Comisaría 40 por jurisdicción.

Por su parte la fiscal Victoria Ledesma solicitó examen médico, pericias, verificación y el secuestro de ambos rodados en sede policial y que, una vez cumplimentadas dichas medidas, y previa acreditación del pago de la multa pertinente, los vehículos sean entregados a sus titulares registrales.

