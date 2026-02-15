Conducía ebrio un vehículo oficial y colisionó contra un auto estacionado

La camioneta afectada al Ministerio de Salud era conducida por Leonardo Oscar Soria Paz, quien dio un total de 2,45 g/l de alcohol en sangre en el test realizado en el lugar.
Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en horas de la mañana del sábado, en el cual se vio involucrada una camioneta pick-up afectada al Ministerio de Salud y un automóvil particular.
Según se pudo conocer, alrededor de las siete de la mañana del sábado, por Saénz Peña circulaba en una Toyota Hilux en sentido este a oeste, Leonardo Oscar Soria Paz de 38 años de edad y en inmediaciones del cruce con Solana Godoy colisionó, desde atrás y por causas a establecer, a un Chevrolet Joy que estaba estacionado. Dentro de este rodado se encontraba al volante Patricia Campos (38).
De inmediato llegó al lugar personal policial, como así también personal del SEASE y de la División Seguridad Vial, quienes procedieron a realizar el test de alcoholemia a los dos conductores.
La sorpresa vino cuando Soria Paz, al mando del vehículo oficial y que en ciertos momentos habría mostrado cierta hostilidad contra el personal policial, dio resultado positivo siendo la cantidad de 2,45 g/l de alcohol en sangre.
La conductora del Chevrolet Joy no se quedó atrás. Esta arrojó también resultado positivo, siendo de 1,33 g/l de alcohol en sangre.
De lo ocurrido tomó intervención personal de Comisaría 40 por jurisdicción.
Por su parte la fiscal Victoria Ledesma solicitó examen médico, pericias, verificación y el secuestro de ambos rodados en sede policial y que, una vez cumplimentadas dichas medidas, y previa acreditación del pago de la multa pertinente, los vehículos sean entregados a sus titulares registrales.